La fuerte crítica de Sergio Goycochea a Kylian Mbappé

Francia selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Paraguay en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El único gol del encuentro llegó desde el punto penal y tuvo la firma de Kylian Mbappé, quien volvió a ser determinante para el conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Sin embargo, el delantero francés no solo fue protagonista por convertir el tanto de la victoria. A lo largo del partido también mantuvo varios cruces con futbolistas paraguayos y, sobre el cierre del encuentro, protagonizó algunos intercambios verbales y gestos que generaron polémica.

Uno de los que cuestionó la actitud del atacante fue Sergio Goycochea, quien se desempeña como comentarista de DSports durante la Copa del Mundo. El exarquero argentino fue muy crítico con el comportamiento de Mbappé y no ocultó su malestar.

"La verdad que da pena esto de Mbappé. Entiendo el folclore, pero meterse de esta manera al final del partido, cuando estás ganando, sonriendo y canchereando... Después no te quejes si te pegan una patada en la rodilla", expresó Goycochea durante la transmisión.

Mbappé alcanzó a Messi en la tabla de goleadores

Con el penal convertido frente a Paraguay, Mbappé llegó a los siete goles en el Mundial 2026 y alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de máximos artilleros del certamen.

El delantero francés ya había marcado un doblete frente a Senegal, otros dos tantos ante Irak y también había convertido contra Suecia, completando así su cuenta goleadora en el torneo.

Francia ya tiene rival en los cuartos de final

Tras dejar en el camino a Paraguay, Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto africano llega a esta instancia luego de eliminar a Canadá.

El encuentro se disputará el jueves 9 de julio en Boston, y el ganador avanzará a las semifinales, donde se medirá con el vencedor de la llave integrada por España, Portugal, Estados Unidos y Bélgica.