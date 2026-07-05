Francia eliminó a Paraguay y jugará los cuartos de final del Mundial

Francia consiguió el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 sobre Paraguay en un encuentro muy disputado por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps asumió el protagonismo desde el inicio con el dominio de la pelota, aunque se encontró con una selección paraguaya sólida en defensa y con una destacada actuación del arquero Orlando Gill, quien sostuvo el empate con varias atajadas clave.

La resistencia de la Albirroja llegó a su fin a los 66 minutos. Désiré Doué ingresó al área con una gran maniobra individual y recibió una infracción que el árbitro sancionó con penal. Kylian Mbappé se hizo cargo de la ejecución y no falló: definió con categoría para establecer el 1-0 que terminaría siendo decisivo.

Con ese gol, Mbappé alcanzó los siete tantos en el certamen y quedó entre los máximos goleadores del Mundial 2026, junto a Lionel Messi.

En los minutos finales, Paraguay intentó reaccionar y fue en busca del empate, pero le costó generar situaciones de verdadero peligro frente a una defensa francesa que manejó con inteligencia la ventaja. Del otro lado, Francia también contó con oportunidades para ampliar la diferencia, aunque volvió a encontrarse con las intervenciones de Gill, una de las figuras del partido pese a la eliminación de su equipo.

Con este resultado, Francia avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con Marruecos, que viene de eliminar con contundencia a Canadá por 3-0.

Por su parte, Paraguay cerró una destacada participación en el Mundial, luego de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al dejar en el camino a Alemania en la instancia anterior y volver a competir de igual a igual frente a uno de los principales candidatos al título.