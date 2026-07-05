Franco Deambrosi rompió el silencio tras ser señalado como el amante de la China Suárez

El piloto Franco Deambrosi rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la China Suárez y compartió un extenso descargo en sus redes sociales, donde habló por primera vez sobre la repercusión que tuvo su nombre en los últimos días.

A través de sus historias de Instagram, el corredor aseguró que no tiene intención de responder a cada versión que circula sobre su vida privada y dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa.

“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, escribió al comienzo de su mensaje.

Más adelante, reconoció que la exposición mediática lo tomó por sorpresa. “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”, expresó.

Deambrosi también aseguró que toda esta situación le dejó una enseñanza. “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”, afirmó.

Sin confirmar ni desmentir las versiones que lo relacionan con la actriz, dejó una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Para cerrar su publicación, remarcó que su principal objetivo sigue siendo el automovilismo. “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”, concluyó.

El descargo llegó después de que trascendieran versiones que lo señalaron como el supuesto tercero en discordia entre la China Suárez y Mauro Icardi. En las últimas horas, Yanina Latorre aseguró haber tenido acceso a presuntos chats entre ambos, una situación que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.