Mauro Icardi cruzó a Yanina Latorre después de que lo llamara “fracasado”

La tensión entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo luego de que la periodista asegurara que el futbolista se habría separado de la China Suárez. Tras esas versiones, la pareja se mostró unida en redes sociales y apuntó con dureza contra la panelista.

El delantero fue el primero en responder y, a través de sus redes sociales, lanzó un fuerte comentario contra Latorre, a quien calificó de "cornuda". La conductora no tardó en contestarle y, durante su programa de radio, retrucó: "Prefiero ser cornuda y no fracasada".

La nueva respuesta de Mauro Icardi

Lejos de dar por terminado el cruce, Icardi volvió a utilizar su cuenta de Instagram para responderle. En una historia compartió una imagen con un repaso de su carrera profesional, en la que destacó los clubes donde jugó, la cantidad de partidos disputados, goles, asistencias y títulos obtenidos.

Junto a esa publicación escribió: "Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas".

Además, agregó una nueva crítica hacia el rol de algunos comunicadores: "Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda su vida. Qué distorsionada está la sociedad".

El enfrentamiento entre ambos continúa creciendo y suma nuevos cruces públicos mientras siguen las repercusiones por la supuesta crisis entre Icardi y la China Suárez, una versión que la pareja se encargó de desmentir en las últimas horas.