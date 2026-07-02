La FIFA confirmó al árbitro para el duelo entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026

La FIFA confirmó al árbitro para el duelo entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026DEPORTESNone
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Frade lanzó un duro mensaje contra Karina Milei y Javier Milei y generó una nueva polémica en redes sociales
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Villarruel recibió a Sobrero en el Senado para escuchar sus planteos sobre el sistema ferroviario
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Te puede interesar
Lo más visto
Los patentamientos de autos 0 km muestran una desaceleración y el avance de las marcas chinas redefine el mercado
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Adriana Serquis cuestionó los despidos en la CNEA y advirtió sobre su impacto en el desarrollo del sector nuclear
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Las ventas de electrodomésticos muestran una recuperación dispar con impulso de televisores y línea blanca
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
La CGT expresó expectativas por la llegada de Diego Santilli y apuesta a reabrir el diálogo con el Gobierno
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Adorni renunció al directorio de YPF y completó su salida del Gobierno de Javier Milei
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA