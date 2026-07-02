La FIFA confirmó al árbitro para el duelo entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce quién impartirá justicia en su estreno por la fase eliminatoria del Mundial 2026. Tras finalizar la fase de grupos con puntaje ideal e invicta, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final y este martes la FIFA confirmó la designación del árbitro para ese compromiso.

El encargado de dirigir el encuentro será el canadiense Drew Fischer, quien estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa como jueces asistentes. La mexicana Katia García actuará como cuarta árbitra, mientras que Sandra Ramírez estará a cargo del AVAR.

Quién es Drew Fischer, el árbitro designado para Argentina vs. Cabo Verde

Con 45 años, Drew Fischer es uno de los árbitros con mayor trayectoria dentro de la CONCACAF. Nacido en Calgary, Canadá, cuenta con una amplia experiencia en competencias internacionales y ha dirigido partidos de alto nivel tanto entre selecciones como en torneos de clubes.

Además de desempeñarse regularmente en la Major League Soccer (MLS), Fischer fue designado en certámenes como la Copa Oro y la Liga de Naciones de la CONCACAF. También suma una extensa experiencia en el sistema VAR, donde participó en competencias de primer nivel, consolidándose como uno de los jueces de mayor confianza del continente.