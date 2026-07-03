Trump redobla sus críticas a la OTAN y exige que Europa asuma mayor responsabilidad en defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar con dureza el funcionamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aseguró que la relación entre Washington y la alianza militar es "ridícula" por considerar que el compromiso asumido por su país no recibe una respuesta equivalente de sus socios europeos.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el vínculo con la OTAN se mantiene de manera "unilateral" y sostuvo que Estados Unidos ha cargado durante años con un peso desproporcionado en materia de defensa. "¡Ellos no estuvieron ahí para nosotros!", escribió al referirse a los países europeos integrantes de la organización.

Las declaraciones se producen en la antesala de la cumbre de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía, donde los líderes de los 32 países miembros debatirán el futuro de la seguridad europea, el fortalecimiento de las capacidades militares y la distribución de las responsabilidades dentro de la alianza.

Trump también cuestionó la postura de varios gobiernos europeos durante el reciente conflicto con Irán. En distintas oportunidades expresó su malestar por las restricciones impuestas al uso de bases militares por parte de las fuerzas estadounidenses y reiteró que Europa debe asumir un rol más activo en su propia defensa, mientras Washington busca reducir parte de su presencia militar en el continente.

Como parte de su mensaje, el presidente difundió un gráfico con datos sobre el gasto en defensa de los integrantes de la OTAN, destacando que Estados Unidos continúa siendo el país que más recursos destina al sostenimiento de la alianza.

Las críticas de Trump reavivan un debate que mantiene desde hace años sobre el reparto de los costos de la defensa colectiva y anticipan que el financiamiento militar será uno de los principales temas de discusión durante la próxima reunión de los países miembros.