Israel reaviva la tensión en Medio Oriente con nuevos bombardeos en Líbano y una ofensiva en Gaza

La escalada militar en Medio Oriente volvió a intensificarse este miércoles luego de que Israel llevara adelante una serie de ataques en el sur de Líbano y profundizara sus operaciones en la Franja de Gaza. Los nuevos episodios de violencia ocurren en un contexto de frágil estabilidad regional y pese a los recientes intentos diplomáticos para reducir las hostilidades.

En territorio libanés, drones israelíes realizaron dos bombardeos consecutivos sobre la localidad de Nabatiyé al Fauqa. El primer ataque impactó contra un automóvil estacionado en la zona y, pocos minutos después, otro misil fue lanzado contra un equipo de la Defensa Civil de la Autoridad Islámica de Salud, organismo vinculado a Hezbollah, que había llegado al lugar para evaluar los daños provocados por la explosión inicial.

Tras el segundo ataque, los rescatistas abandonaron rápidamente el área. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni heridos, mientras que las autoridades israelíes no emitieron declaraciones oficiales sobre la operación.

Los bombardeos se produjeron pese al alto el fuego vigente desde abril y al reciente entendimiento alcanzado entre Israel y Líbano con el respaldo de mediadores internacionales, que buscaba abrir una etapa de mayor estabilidad en la frontera entre ambos países.

Sin embargo, la situación continúa siendo extremadamente delicada. Desde el recrudecimiento de los enfrentamientos en marzo, los intercambios de ataques entre Israel y Hezbollah mantienen en alerta permanente a la región. Según datos difundidos por el Ministerio de Salud libanés, desde entonces los bombardeos israelíes dejaron un saldo de 4.297 personas fallecidas y más de 12.000 heridas.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró durante una visita a tropas desplegadas cerca de la frontera que su gobierno no retirará las fuerzas militares mientras Hezbollah continúe operando con presencia armada en el sur del Líbano.

El mandatario sostuvo además que la seguridad de las localidades israelíes cercanas a la frontera depende de mantener zonas de seguridad de hasta 10 kilómetros dentro del territorio libanés, donde el Ejército afirma haber eliminado infraestructura utilizada por la organización chiita.

Nuevos ataques en la Franja de Gaza

Mientras tanto, las operaciones militares también continuaron en la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que un ataque aéreo realizado en el sur del enclave palestino terminó con la muerte de Adel Yihad Muhamad Atsfur, identificado como comandante de pelotón del ala militar de Hamas.

De acuerdo con la versión israelí, el dirigente cumplía funciones como francotirador y participaba en la planificación de ataques con explosivos contra tropas desplegadas en la zona.

Además, el Ejército aseguró haber abatido a otros cuatro integrantes de la estructura militar de Hamas durante operativos desarrollados en el norte de Gaza. Las autoridades israelíes sostienen que los fallecidos integraban células encargadas de preparar acciones armadas contra sus fuerzas.

La continuidad de las operaciones tanto en Líbano como en Gaza refleja la persistencia de un conflicto que sigue generando preocupación internacional y mantiene elevada la tensión en uno de los escenarios más sensibles del mundo.