Graciela Alfano reveló que le atrae un streamer de 28 años

Graciela Alfano fue una de las invitadas de De acá, el programa conducido por Flor Ferrero en Aura Stream, y dejó un momento que rápidamente se volvió viral al confesar qué streamer argentino le resulta atractivo.

Durante la entrevista, la actriz participó de un divertido juego en el que debía opinar sobre distintos influencers y creadores de contenido. Cuando en la pantalla apareció la imagen de C0ker, su reacción no pasó desapercibida.

"Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad. Es la edad mía", comentó entre risas, provocando la sorpresa de los presentes en el estudio.

Por qué Graciela Alfano prefiere salir con hombres más jóvenes

A partir de esa confesión, Alfano explicó por qué suele sentirse más cómoda con parejas de menor edad.

"He tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre. Matías Alé, te adoro, pero parecés mi tío... entonces a mí no me quedan bien", expresó con su característico humor.

Luego profundizó sobre el tema y volvió a hacer referencia al streamer.

"No me quedan bien al lado y tampoco en la vida, porque soy intensa. Imaginate alguien que no pueda aguantar esto. Yo tengo que tener un sub 50. Me gustó", aseguró.

Finalmente, dejó en claro cuál es el rango de edad que más le atrae: "Mi edad es sub-50, seguro".