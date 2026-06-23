ARCA actualizó las escalas del Monotributo y recordó las consecuencias de acumular deudas

ARCA actualizó las cuotas del Monotributo con un incremento del 14,3%.

La categoría A paga $42.386,74 mensuales y la categoría K llega a $1.381.687,90 para servicios.

El límite máximo de facturación anual para permanecer en el régimen es de $108.357.084,05.

La falta de pago genera restricciones administrativas y dificultades para realizar trámites fiscales.

La exclusión automática del Monotributo ocurre al acumular diez períodos consecutivos impagos.

Los nuevos valores estarán vigentes hasta julio de 2026, cuando se realizará una nueva actualización.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores vigentes del Monotributo para este período, luego de aplicar una actualización del 14,3% basada en la evolución de la inflación durante el último semestre. La modificación impactó tanto en los importes mensuales que deben abonar los contribuyentes como en los límites máximos de facturación permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado.

El Monotributo constituye uno de los sistemas tributarios más utilizados por pequeños contribuyentes, trabajadores independientes y prestadores de servicios, ya que unifica en una única cuota mensual el componente impositivo, los aportes previsionales destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la cobertura de obra social.

Con la actualización dispuesta por ARCA, la categoría más baja del régimen quedó establecida en $42.386,74 mensuales, mientras que la categoría más alta alcanza los $1.381.687,90 para quienes desarrollan actividades de servicios. En el caso de quienes se dedican a la venta de bienes, la cuota máxima asciende a $600.879,51.

La diferencia entre las categorías de servicios y de venta de bienes se mantiene especialmente en los escalones superiores, donde los componentes impositivos presentan estructuras diferenciadas. Las categorías intermedias también registraron incrementos acordes con la actualización semestral aplicada por el organismo.

Junto con la modificación de las cuotas, ARCA elevó los topes de facturación anual que determinan la permanencia dentro del régimen. La categoría A permite ingresos brutos de hasta $10.277.988,13 por año, mientras que la categoría K, la más alta del sistema, admite una facturación máxima anual de $108.357.084,05.

Estos límites son determinantes para los contribuyentes, ya que superar los montos establecidos implica la exclusión del régimen simplificado y el paso al Régimen General, con obligaciones tributarias más amplias vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y otros requisitos formales.

Desde el organismo recaudador también recordaron la importancia de mantener los pagos al día. La falta de cumplimiento no solo genera intereses y deuda acumulada, sino que además provoca inconvenientes administrativos que pueden afectar distintos trámites ante la administración tributaria.

Cuando un contribuyente registra períodos impagos, el sistema refleja automáticamente la irregularidad y puede limitar diversas gestiones. Entre ellas se encuentran determinadas solicitudes vinculadas a la recategorización, la adhesión a programas de regularización o el acceso a determinados beneficios previstos dentro del régimen.

La acumulación de deuda suele convertirse en una de las principales dificultades para los monotributistas. A medida que transcurren los meses sin regularizar la situación, el monto adeudado crece y puede dificultar la normalización de la actividad fiscal.

La sanción más severa prevista por ARCA es la exclusión automática del Monotributo. Esta medida se aplica cuando el contribuyente acumula diez períodos consecutivos sin efectuar el pago correspondiente. Una vez alcanzado ese límite, la baja se produce de manera automática y sin necesidad de una notificación previa específica.

La consecuencia inmediata es la pérdida de todos los beneficios del régimen simplificado. Además, la normativa establece que la persona deberá esperar al menos dos años antes de poder volver a adherirse al Monotributo.

Durante ese período, el contribuyente deberá desempeñarse bajo las reglas del Régimen General, afrontando obligaciones más complejas vinculadas a la liquidación y presentación de impuestos nacionales. Para muchos trabajadores independientes y pequeños comerciantes, esta situación representa un incremento significativo de las cargas administrativas y tributarias.

ARCA también recordó quiénes pueden adherir al régimen. Entre los beneficiarios se encuentran quienes venden bienes muebles, prestan servicios, alquilan bienes muebles o inmuebles, integran cooperativas de trabajo o desarrollan emprendimientos productivos independientes. Asimismo, contempla ciertos casos vinculados a sucesiones indivisas que continúan actividades económicas tras el fallecimiento de una persona física.

Por el contrario, quedan excluidos quienes superen el límite máximo de facturación, quienes hayan realizado importaciones para su comercialización durante los últimos doce meses, aquellos que desarrollen más de tres actividades simultáneas o posean más de tres unidades de explotación, así como también quienes formen parte de determinados tipos societarios.

Los valores actuales permanecerán vigentes hasta julio de 2026, cuando se realizará una nueva actualización basada en la inflación acumulada durante el primer semestre del año.