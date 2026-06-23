Laura Alonso exigió explicaciones a Kicillof por el caso Insaurralde y reclamó avances en la investigación

Laura Alonso cuestionó a Axel Kicillof por el caso que involucra a Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

La legisladora sostuvo que el gobernador debe dar explicaciones políticas sobre el patrimonio del ex funcionario.

Las críticas surgieron tras la difusión de nuevos videos con importantes sumas de dinero en efectivo.

Alonso consideró que las imágenes refuerzan las sospechas que aparecieron después del escándalo de Marbella.

También reclamó que Jésica Cirio sea convocada a declarar en el marco de la investigación.

La dirigente del PRO pidió profundizar la causa para determinar el origen de los fondos y las eventuales responsabilidades.

La difusión de nuevas imágenes vinculadas al patrimonio de Martín Insaurralde volvió a colocar el caso en el centro de la escena política y judicial. En ese contexto, la legisladora porteña Laura Alonso cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y reclamó explicaciones sobre el patrimonio del ex funcionario, al tiempo que pidió una mayor celeridad en la investigación judicial.

Las declaraciones de Alonso se produjeron luego de que trascendieran videos en los que se observan importantes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada a Insaurralde y a su ex pareja, Jésica Cirio. Para la dirigente del PRO, el material conocido recientemente refuerza los interrogantes que surgieron desde que estalló el escándalo político generado por el viaje del ex funcionario a Marbella en 2023.

La legisladora sostuvo que las nuevas evidencias no pueden ser ignoradas y consideró que las imágenes deberían impulsar nuevas medidas dentro de la causa judicial. Según manifestó, la aparición de este material vuelve a instalar dudas sobre el origen de los fondos y sobre la evolución patrimonial de quienes aparecen involucrados en el expediente.

Alonso también trasladó parte de los cuestionamientos al plano político. En sus declaraciones, afirmó que el caso excede la responsabilidad individual de Insaurralde y alcanza a quienes compartieron con él espacios de gestión y conducción dentro del gobierno bonaerense.

Bajo esa mirada, consideró que Kicillof debe brindar explicaciones públicas sobre la situación de quien ocupó uno de los cargos más importantes de su administración. La legisladora argumentó que el ex funcionario tuvo un rol central dentro de la estructura política provincial y sostuvo que resulta necesario esclarecer cómo se desarrolló su patrimonio mientras ejercía responsabilidades de gobierno.

La dirigente opositora también puso el foco en la relación política que Insaurralde mantuvo durante años con distintos referentes del peronismo bonaerense. Según expresó, la magnitud de las sospechas conocidas en torno al caso hace difícil sostener que las máximas autoridades provinciales desconocieran por completo los movimientos patrimoniales del ex jefe de Gabinete.

Además de apuntar contra el gobernador, Alonso reclamó avances concretos en la investigación judicial. En particular, consideró que Cirio debería ser convocada a prestar declaración para aportar explicaciones sobre las imágenes difundidas recientemente y sobre los aspectos patrimoniales que forman parte del expediente.

La legisladora cuestionó la lentitud con la que, a su criterio, se ha desarrollado la causa. Señaló que varias de las revelaciones más relevantes surgieron a partir de material que se hizo público fuera del ámbito judicial y sostuvo que la investigación debería profundizarse para determinar el origen de los fondos involucrados y las posibles responsabilidades de cada una de las personas vinculadas al caso.

El expediente relacionado con Insaurralde se convirtió en uno de los más resonantes de los últimos años dentro de la política bonaerense. Desde la aparición de las primeras denuncias, la causa generó repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el político, debido al nivel de exposición pública de los protagonistas y a las funciones que ocupaban al momento de los hechos investigados.

Para Alonso, el caso representa una oportunidad para profundizar las investigaciones sobre posibles hechos de corrupción y sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos. La legisladora insistió en que resulta indispensable esclarecer el origen de los bienes y recursos observados en las imágenes recientemente difundidas y establecer si existieron responsabilidades políticas o administrativas vinculadas a esos movimientos.

Mientras tanto, la causa continúa generando repercusiones y reavivando el debate sobre la transparencia en la función pública, en un contexto donde los reclamos por mayor control sobre el patrimonio de los funcionarios vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda política.