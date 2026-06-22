Milei celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia y habló de un avance regional de las ideas liberales

Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella tras los resultados provisorios de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El mandatario afirmó que las ideas de la libertad continúan avanzando en América Latina.

La Oficina del Presidente difundió un comunicado destacando el resultado electoral colombiano.

El Gobierno argentino vinculó la elección con una agenda de libre mercado y mayor firmeza en materia de seguridad.

La diferencia entre De la Espriella e Iván Cepeda es inferior al uno por ciento y el escrutinio definitivo aún continúa.

La Casa Rosada considera que una eventual presidencia de De la Espriella podría fortalecer un nuevo bloque político regional afín a las ideas liberales.

El presidente Javier Milei expresó este domingo su respaldo al dirigente colombiano Abelardo de la Espriella luego de que los resultados provisorios de la segunda vuelta electoral lo ubicaran al frente de la contienda presidencial. Aunque el escrutinio definitivo aún no concluyó y las autoridades electorales colombianas continúan revisando los datos oficiales, el mandatario argentino consideró consolidado el triunfo del candidato de la coalición “Defensores de la Patria” y lo presentó como una nueva señal del avance de los sectores liberales y conservadores en América Latina.

A través de una publicación en la red social X, Milei compartió un mensaje cargado de simbolismo político. “El león y el tigre rugen en Latinoamérica…!!!”, escribió, en referencia a los apodos con los que tanto él como De la Espriella son identificados por sus seguidores. El mandatario argentino aprovechó la ocasión para destacar lo que considera un cambio de tendencia en la región y sostuvo que las ideas vinculadas a la libertad económica continúan ganando terreno en distintos países del continente.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado afirmó que “la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, una frase que fue interpretada por dirigentes oficialistas como una ratificación de la estrategia internacional impulsada por la administración libertaria desde su llegada al poder.

La postura oficial argentina no se limitó al mensaje presidencial. Horas después, la Oficina del Presidente difundió un comunicado institucional en el que felicitó al pueblo colombiano por su participación electoral y destacó lo que definió como una manifestación democrática en favor de un cambio político.

En ese documento, el Gobierno sostuvo que la mayoría de los votantes colombianos optó por un modelo basado en la economía de mercado, el fortalecimiento de la seguridad y una política más firme frente al narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales. Además, vinculó el resultado electoral con procesos políticos que, según la visión oficial, se vienen desarrollando en otros países de la región desde los últimos años.

La declaración también hizo referencia a la posibilidad de profundizar los vínculos entre ambas administraciones en caso de confirmarse el resultado electoral. Desde la Casa Rosada consideran que existe una coincidencia ideológica en temas relacionados con la defensa de las instituciones democráticas, la promoción de inversiones y el combate contra el crimen organizado.

Sin embargo, pese al entusiasmo expresado por el Gobierno argentino, el escenario político colombiano permanece bajo observación debido a la estrecha diferencia entre los dos principales candidatos. Los datos preliminares difundidos por las autoridades electorales muestran una elección extremadamente ajustada.

De acuerdo con el último boletín oficial disponible, con prácticamente la totalidad de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella obtuvo poco más de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66% del total. Su principal competidor, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, alcanzó cerca de 12,7 millones de sufragios, con un 48,70%.

La diferencia entre ambos postulantes se ubica por debajo del uno por ciento, una situación que mantiene la atención sobre el proceso de escrutinio definitivo. Las próximas jornadas serán determinantes para confirmar oficialmente el resultado y despejar cualquier duda respecto de la proclamación del ganador.

Más allá de la definición electoral, el resultado ya genera repercusiones políticas en toda la región. Para el Gobierno argentino, una eventual presidencia de De la Espriella podría consolidar un nuevo mapa de alianzas políticas en América Latina, con mayor presencia de dirigentes identificados con políticas de libre mercado, reducción del peso del Estado y fortalecimiento de las políticas de seguridad.

En ese contexto, Milei busca posicionarse como uno de los referentes de ese espacio ideológico continental. Desde su llegada a la Presidencia, el mandatario ha reforzado vínculos con líderes y dirigentes afines en distintos países, promoviendo una agenda común basada en principios económicos liberales y en una visión crítica hacia los gobiernos de izquierda de la región.

Mientras Colombia espera la confirmación oficial de los resultados, las declaraciones provenientes de Buenos Aires reflejan la importancia política que la administración libertaria asigna a este proceso electoral y al impacto que podría tener sobre el equilibrio ideológico en América Latina durante los próximos años.