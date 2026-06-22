Pullaro invitó a Milei a los Juegos Odesur y volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, extendió una invitación formal al presidente Javier Milei para que participe de la ceremonia de inauguración de los Juegos Odesur, que se desarrollarán en septiembre en territorio santafesino. La propuesta fue confirmada este lunes por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien destacó la relevancia que tendrá el evento para la provincia y para el deporte argentino.

Según explicó la funcionaria, la competencia internacional convertirá a Santa Fe en uno de los principales centros deportivos del país durante varias semanas, motivo por el cual consideran importante la presencia del jefe de Estado en la apertura oficial.

La invitación surgió durante la visita que Milei realizó el pasado sábado a Rosario para encabezar el acto central por el Día de la Bandera. Allí, el Presidente protagonizó una ceremonia centrada en la figura de Manuel Belgrano y evitó referencias directas a la coyuntura política nacional.

Más allá del acto oficial, desde la Casa Gris señalaron que no hubo una reunión formal entre ambos mandatarios, aunque sí existieron intercambios informales. Entre ellos, una conversación vinculada a un libro sobre el Brigadier Estanislao López que Pullaro había prometido entregarle al Presidente y que todavía no había llegado a sus manos.

El propio gobernador relató posteriormente que Milei le recordó aquella promesa y le reclamó el ejemplar durante su reciente visita. Pullaro admitió que no había tomado el pedido con la suficiente seriedad en un primer momento y aseguró que ahora cumplirá con el compromiso.

En relación con el vínculo institucional entre Santa Fe y la Nación, la administración provincial volvió a remarcar que mantendrá una postura firme en la defensa de los intereses santafesinos. Coudannes sostuvo que esa seguirá siendo la principal guía de la gestión, independientemente de las diferencias que puedan surgir con la Casa Rosada.

Horas antes, Pullaro había destacado que mantiene un canal de diálogo fluido con Milei y valoró que las visitas presidenciales a la provincia se desarrollaron en un clima de respeto. Sin embargo, también aprovechó para expresar una fuerte crítica hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al referirse a las controversias que rodean al funcionario nacional.

El mandatario provincial consideró que, de haberse tratado de un integrante de su gobierno, habría exigido explicaciones inmediatas y una presentación rápida ante la Justicia. Además, sostuvo que las acusaciones que pesan sobre Adorni afectan la confianza pública y perjudican la imagen de quienes ejercen responsabilidades políticas.

Por otra parte, la vocera provincial también se refirió a la situación institucional de la Corte Suprema de Justicia santafesina y a las recientes declaraciones de su presidente, Rafael Gutiérrez, quien volvió a insistir en que definirá personalmente el momento de su retiro.

Desde el Ejecutivo santafesino reiteraron su posición favorable a la renovación de las instituciones y recordaron que la actual gestión impulsa cambios orientados a modernizar distintos organismos del Estado. En ese sentido, remarcaron que esperan que todos los poderes acompañen ese proceso de actualización y transformación institucional.

Mientras continúan los debates sobre la renovación en la Corte y la relación con el Gobierno nacional, la Provincia ya concentra buena parte de sus esfuerzos en la organización de los Juegos Odesur, uno de los acontecimientos deportivos más importantes que recibirá Santa Fe en los últimos años.