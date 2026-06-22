Santa Fe abre el debate por una nueva ley electoral: Unidos ya discute cómo se votará desde 2027

Mientras la reciente reforma constitucional aún continúa generando cambios en la estructura institucional de Santa Fe, el oficialismo provincial comenzó a analizar uno de los temas más sensibles de cara al futuro político: la elaboración de un nuevo código electoral que redefinirá las reglas de votación a partir de 2027.

La iniciativa busca modernizar y unificar el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos, los procesos electorales y los organismos encargados de garantizar la transparencia de los comicios. Además, deberá establecer las condiciones bajo las cuales se accederá a los cargos públicos y cómo se configurará la representación política en los próximos años.

En ese contexto, la coalición Unidos dio el primer paso formal para abrir la discusión interna. Durante una reunión realizada en la sede provincial de la Unión Cívica Radical, los distintos espacios que integran el frente acordaron avanzar con propuestas propias, permitiendo que cada partido presente proyectos completos o iniciativas parciales vinculadas a la reforma.

La metodología elegida replica el esquema utilizado durante el proceso de reforma constitucional: libertad de debate dentro de la coalición y búsqueda de consensos antes de que los proyectos lleguen a la instancia legislativa definitiva.

Más allá de la obligación de adecuar la legislación a los cambios constitucionales, en el oficialismo existe la convicción de que la reforma electoral puede corregir algunas dificultades que enfrentaron distintos gobiernos provinciales en las últimas décadas, especialmente aquellas vinculadas a la gobernabilidad y a la conformación de mayorías legislativas.

Uno de los planteos que más fuerza ganó dentro del debate propone vincular en una misma boleta la elección de gobernador con la lista de diputados provinciales. El objetivo sería generar un efecto de acompañamiento entre ambas categorías y facilitar que el futuro Ejecutivo cuente con una representación legislativa más cercana a la voluntad expresada por los votantes.

La idea también podría replicarse en el ámbito municipal, unificando las candidaturas a intendente y concejales. En cambio, los senadores departamentales continuarían compitiendo en una categoría independiente debido a las características territoriales de su representación.

La propuesta ya genera resistencia en sectores opositores. Desde el peronismo sostienen que debe mantenerse el actual sistema de categorías separadas y advierten que una eventual unificación podría fortalecer aún más a los gobiernos de turno durante las elecciones.

Otro de los puntos que promete generar una fuerte discusión es la posibilidad de modificar los requisitos para acceder a cargos legislativos. Algunas iniciativas plantean elevar el porcentaje mínimo de votos necesarios para obtener representación parlamentaria. Quienes respaldan la medida argumentan que permitiría ordenar la oferta electoral y reducir la fragmentación política. Los sectores minoritarios, en cambio, consideran que podría dificultar el acceso de nuevas fuerzas y limitar la diversidad de voces dentro de los cuerpos legislativos.

La reforma también deberá resolver cómo quedará organizada la justicia electoral provincial. Mientras algunos sectores consideran suficiente la estructura judicial recientemente creada para intervenir en cuestiones electorales, otros impulsan la conformación de un fuero especializado que se dedique exclusivamente al control y fiscalización de los procesos comiciales.

Con posiciones todavía abiertas y sin un proyecto unificado, la discusión recién comienza. Sin embargo, tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que las decisiones que se adopten en los próximos meses tendrán un impacto decisivo sobre el mapa político santafesino de los próximos años.