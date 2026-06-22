JP Morgan advierte que 2027 será una prueba decisiva para la estrategia financiera del Gobierno

JP Morgan advierte que 2027 será el principal desafío financiero para el Gobierno de Javier Milei.

Las necesidades de financiamiento en moneda extranjera podrían alcanzar hasta el 5,3% del PBI al incluir compromisos del Banco Central.

La brecha estimada de financiamiento ronda los 9.000 millones de dólares, aunque podría reducirse si se refinancian los repos internacionales.

El banco destaca la estrategia de prefinanciamiento impulsada por el Gobierno para llegar con mayor solidez al año electoral.

La continuidad de la disciplina fiscal y el regreso gradual a los mercados internacionales aparecen como pilares fundamentales.

JP Morgan considera que la verdadera prueba del programa económico llegará cuando deban afrontarse los grandes vencimientos previstos para 2027.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío de magnitud en el horizonte económico. Si bien los indicadores fiscales y macroeconómicos muestran señales de mejora y el programa de estabilización continúa consolidándose, un informe elaborado por JP Morgan advierte que el año 2027 pondrá a prueba la capacidad de la administración nacional para sostener la estabilidad financiera en un contexto atravesado por compromisos de deuda en moneda extranjera y la incertidumbre propia de un año electoral.

La entidad financiera estadounidense considera que la actual gestión logró avances importantes en materia de ordenamiento fiscal, reducción del déficit y recuperación de la confianza de los mercados. Sin embargo, sostiene que el volumen de vencimientos previstos para 2027 obligará a profundizar la estrategia de financiamiento y acumulación de reservas para evitar eventuales tensiones cambiarias y financieras.

Según las estimaciones del banco, las necesidades de divisas del sector público nacional alcanzarán el equivalente al 3,7% del Producto Bruto Interno durante ese año. No obstante, cuando se suman los compromisos vinculados al Banco Central, incluidos los títulos Bopreal y las operaciones de financiamiento mediante repos con bancos internacionales, la cifra asciende al 5,3% del PBI.

Traducido a valores concretos, el informe proyecta una brecha de financiamiento cercana a los 9.000 millones de dólares, aun bajo el supuesto de que la totalidad de los vencimientos en moneda local pueda ser renovada sin dificultades. La cifra refleja la dimensión del desafío que deberá afrontar el oficialismo para atravesar un período históricamente sensible para la economía argentina.

No obstante, JP Morgan plantea un escenario alternativo más favorable. Si el Banco Central consigue refinanciar los acuerdos vigentes con entidades financieras internacionales, las necesidades de financiamiento podrían reducirse significativamente, ubicándose en torno a los 4.000 millones de dólares.

Frente a esta perspectiva, el banco entiende que el Gobierno ya comenzó a desplegar una estrategia preventiva. El objetivo es llegar a 2027 con una posición financiera fortalecida y menor dependencia de las condiciones que impongan los mercados internacionales en un año electoral.

La entidad define esta política como una búsqueda de “antifragilidad”, un concepto que describe la capacidad de prepararse para escenarios adversos fortaleciendo previamente los fundamentos económicos. Dentro de ese esquema, proyecta nuevas emisiones de deuda por aproximadamente 2.500 millones de dólares durante el segundo semestre del año en curso, que se sumarían a otros 4.000 millones previstos para 2026.

La finalidad de estas operaciones sería acumular recursos de manera anticipada para afrontar los vencimientos futuros con un mayor margen de maniobra. De esta manera, el Gobierno intentaría reducir riesgos asociados a eventuales cambios en las condiciones financieras internacionales o a la volatilidad que suele acompañar los procesos electorales.

JP Morgan identifica tres pilares centrales para alcanzar ese objetivo. El primero es la continuidad de la disciplina fiscal. El segundo consiste en profundizar la gestión activa de los pasivos del Estado. El tercero apunta a recuperar gradualmente el acceso pleno a los mercados internacionales de crédito, una herramienta que el país necesitará para diversificar sus fuentes de financiamiento.

El informe también traza una diferencia entre las perspectivas de corto y mediano plazo. Para el resto de 2026, el escenario aparece considerablemente más controlado. Las necesidades de financiamiento en moneda local equivaldrían al 6,9% del PBI, mientras que los compromisos en dólares representarían cerca del 1,6% del producto.

La entidad considera que esos requerimientos son manejables gracias a una combinación de emisiones de deuda doméstica, préstamos de organismos multilaterales, operaciones financieras específicas y recursos provenientes de futuras privatizaciones.

Otro de los aspectos destacados es el desempeño fiscal. Durante mayo, el sector público registró un superávit primario superior a las expectativas, cercano a los 1.400 millones de dólares. Con ese resultado, el acumulado anual alcanzó el equivalente al 0,8% del PBI.

Incluso después de contabilizar los pagos de intereses de la deuda, el resultado financiero continúa siendo positivo, con un saldo estimado en torno al 0,2% del producto. Para el conjunto de 2026, JP Morgan prevé equilibrio financiero y sostiene que un superávit primario del 1,5% del PBI sería suficiente para cubrir los compromisos financieros del Estado.

La entidad también señala que la estrategia fiscal atraviesa una etapa de transición. Tras una primera fase basada en una fuerte reducción del gasto público, el Gobierno buscaría sostener el equilibrio mediante una mayor generación de ingresos impulsada por la recuperación de la actividad económica y la eventual venta de activos estatales.

Aun así, el banco concluye que la verdadera evaluación del programa económico llegará en 2027. La capacidad para refinanciar vencimientos, fortalecer reservas y recuperar el acceso sostenido al crédito internacional será determinante para preservar la estabilidad alcanzada y sostener el rumbo económico en un contexto político particularmente exigente.