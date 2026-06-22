Santiago Caputo apuntó contra el PRO y el peronismo y aseguró que la oposición no puede construir una alternativa para 2027

Santiago Caputo aseguró que la oposición no puede construir una alternativa competitiva para las elecciones de 2027.

El asesor sostuvo que las herramientas tradicionales de la política perdieron eficacia frente a las nuevas demandas sociales.

En su mensaje cuestionó a Mauricio Macri, Alberto Fernández, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta.

Caputo afirmó que el proyecto libertario se consolidó sobre los fracasos de las administraciones anteriores.

Dentro del oficialismo avanzan disputas vinculadas al armado político y electoral de cara a 2027.

Las diferencias entre los sectores de Santiago Caputo y Karina Milei aparecen como uno de los ejes de la reorganización interna de La Libertad Avanza.

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a ubicarse en el centro de la escena política al lanzar un duro mensaje contra los principales espacios opositores. A través de una publicación en la red social X, el estratega de Javier Milei sostuvo que los errores acumulados por las gestiones anteriores impiden que el PRO y el peronismo puedan consolidar una propuesta competitiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En un extenso pronunciamiento, Caputo defendió la vigencia del proyecto libertario y planteó que la política tradicional atraviesa una crisis de representación que dificulta la construcción de alternativas con capacidad real de disputar el poder. Según su visión, el escenario político actual está marcado por una transformación profunda de las formas de comunicación y de vinculación entre los dirigentes y la sociedad.

El asesor sostuvo que los mecanismos tradicionales utilizados durante décadas para construir poder perdieron efectividad frente a una ciudadanía que demanda autenticidad y representación directa. En ese sentido, cuestionó las estrategias basadas en acuerdos políticos, estructuras territoriales o campañas de marketing y aseguró que esos instrumentos ya no alcanzan para responder a las nuevas demandas sociales.

“En el mundo de la posverdad, la sobre información y las fake news no hay campaña de marketing, rosca, acuerdo político, territorio, herramienta de comunicación, pauta o guita que pueda suplir la representación auténtica de la demanda social”, expresó Caputo en su mensaje, que rápidamente generó repercusiones dentro y fuera del oficialismo.

Las críticas del asesor estuvieron dirigidas especialmente hacia algunos de los principales protagonistas de la política argentina de los últimos años. En su análisis, mencionó de manera explícita a Mauricio Macri, Alberto Fernández, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, a quienes responsabilizó por haber contribuido a la consolidación de un escenario que favoreció el ascenso de Javier Milei.

Según planteó, el actual proceso político se construyó sobre el desgaste de las experiencias anteriores y sobre el desencanto de una parte importante de la sociedad con las dirigencias tradicionales. Desde esa perspectiva, sostuvo que la oposición no sólo enfrenta dificultades para reorganizarse, sino que además carece de herramientas para ofrecer una propuesta que logre disputar el liderazgo político alcanzado por el oficialismo.

Caputo definió este fenómeno como la consolidación de un “nuevo dogma” político surgido a partir de los fracasos de las administraciones precedentes. Bajo esa lógica, consideró que el rumbo iniciado por el Gobierno posee una dinámica difícil de revertir y que la evolución de los acontecimientos responde a una tendencia que considera irreversible.

Sin embargo, mientras hacia el exterior predominan los mensajes de fortaleza y confianza, dentro del oficialismo comienzan a observarse movimientos vinculados a la construcción política de largo plazo. A medida que se acerca el calendario electoral de 2027, distintos sectores de La Libertad Avanza avanzan en la definición de espacios de influencia y posicionamientos internos.

En ese marco, la relación entre el sector referenciado en Santiago Caputo y el que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece como uno de los ejes centrales de la reorganización partidaria. Mientras el asesor mantiene una relación directa con el Presidente y conserva influencia en áreas estratégicas del Gobierno, Karina Milei concentra esfuerzos en la consolidación territorial y en el control de la estructura partidaria.

Las diferencias también comienzan a reflejarse en la discusión sobre futuras candidaturas. Cerca de la secretaria general sostienen que las listas electorales serán definidas bajo criterios propios y dejan trascender que algunos dirigentes vinculados al espacio conocido como “Las Fuerzas del Cielo” podrían quedar al margen de los próximos armados.

Uno de los nombres que aparece en esa discusión es el del legislador bonaerense Agustín Romo, considerado una de las figuras más cercanas a Caputo. En sectores alineados con Karina Milei aseguran que su continuidad legislativa no formaría parte de los planes para las próximas elecciones.

La disputa también alcanza áreas de gestión consideradas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a la comunicación digital y la construcción de influencia en organismos clave del Estado. No obstante, dentro del oficialismo aseguran que existe una tregua transitoria y que no se esperan modificaciones significativas en el gabinete durante los próximos meses.

Mientras tanto, las declaraciones de Caputo volvieron a exponer el contraste entre la confianza que transmite el Gobierno respecto de su fortaleza política y los movimientos internos que ya comienzan a proyectar la competencia por el poder dentro del propio oficialismo con vistas a 2027.