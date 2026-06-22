Milei y Ravier compartirán su primera actividad pública en un evento liberal con David Friedman como invitado central

Milei y Adrián Ravier compartirán su primera actividad pública tras la designación del nuevo vocero presidencial.

El evento será organizado por la Fundación Faro y tendrá como invitado central a David Friedman.

Ravier presentará el libro “La Batalla por la Macroeconomía”, escrito junto al Presidente.

La designación del nuevo portavoz se produjo en medio de cuestionamientos y presiones políticas sobre Manuel Adorni.

La oposición buscará impulsar iniciativas parlamentarias contra el jefe de Gabinete durante la próxima semana.

Milei viajará a España para cumplir una agenda académica y empresarial sin encuentros previstos con Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI.

El presidente Javier Milei encabezará el próximo martes una actividad que marcará el inicio de una nueva etapa en la comunicación oficial del Gobierno. Será la primera aparición pública junto a Adrián Ravier desde que fue designado al frente de la Vocería Presidencial, una decisión que el Ejecutivo impulsó en medio de un escenario político complejo y con el objetivo de fortalecer la difusión de la gestión.

La actividad se desarrollará en el marco de un encuentro organizado por la Fundación Faro, definido por sus impulsores como “el evento liberal del año”. La convocatoria contará con la participación especial del economista y profesor universitario David Friedman, hijo del reconocido Milton Friedman, uno de los pensadores más influyentes dentro de la corriente económica liberal y una referencia intelectual permanente para el mandatario argentino.

Ravier, que además se desempeña como director académico de la fundación, tendrá un rol destacado durante la jornada. Entre otras actividades, será el encargado de presentar el libro “La Batalla por la Macroeconomía”, una publicación elaborada junto a Milei y lanzada este año. La obra aborda los principales debates de la teoría económica moderna y confronta las ideas de figuras como John Maynard Keynes, Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek, autores que han influido de manera significativa en la construcción doctrinaria del actual Gobierno.

El encuentro será transmitido por el canal de YouTube de la Fundación Faro y contará también con la intervención del politólogo Agustín Laje. Además, se desarrollará un intercambio sobre “el futuro de la libertad” entre David Friedman y el diputado Alberto Benegas Lynch hijo, con la moderación del economista Martín Krause.

La designación de Ravier fue celebrada públicamente por la propia fundación, que destacó su incorporación al Gobierno nacional como un paso importante para profundizar la difusión de las ideas liberales. El nombramiento se produjo luego de una reunión realizada en la residencia presidencial de Olivos y fue comunicado oficialmente por el jefe de Gabinete.

La llegada del economista a la Vocería Presidencial ocurre en un momento delicado para la administración libertaria. Su desembarco coincide con la situación que atraviesa Manuel Adorni, quien permanece en el centro de la escena política debido a investigaciones y cuestionamientos impulsados desde distintos sectores de la oposición. Pese a ello, Milei ratificó su respaldo al funcionario y en los últimos días compartió imágenes en las que ambos aparecen juntos durante los actos por el Día de la Bandera realizados en Rosario.

Mientras se reorganiza el esquema comunicacional de la Casa Rosada, el Gobierno afrontará una semana cargada de desafíos políticos e institucionales. Uno de los principales focos de atención estará puesto en el Senado, donde sectores opositores buscarán avanzar con iniciativas dirigidas contra Adorni. Entre ellas figura un pedido de interpelación que podría derivar en nuevas discusiones parlamentarias sobre la continuidad del funcionario.

Las tensiones también alcanzan a la Cámara de Diputados. Algunos legisladores sostienen que existen mecanismos reglamentarios para impulsar una interpelación sin necesidad de atravesar instancias previas de comisión, una interpretación que fue rechazada por el oficialismo, que considera que cualquier avance en ese sentido vulneraría procedimientos parlamentarios establecidos.

En paralelo, Milei prepara una nueva gira internacional. El miércoles por la noche partirá rumbo a España, donde permanecerá varios días desarrollando una agenda que incluirá actividades académicas y encuentros con empresarios. Entre los compromisos previstos figura una conferencia en la CEU Universidad San Pablo y una ceremonia de reconocimiento institucional.

Sin embargo, al igual que en visitas anteriores, no están previstas reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. La relación entre Milei y las máximas autoridades españolas continúa atravesada por fuertes diferencias políticas y diplomáticas que se profundizaron durante los últimos meses.

De cara a julio, el oficialismo enfrentará otro examen político relevante. El jueves 2, Adorni deberá concurrir al Senado para presentar su informe de gestión y responder consultas de los distintos bloques parlamentarios. En la Casa Rosada consideran que esa instancia será clave para desactivar los pedidos de interpelación y sostener la estrategia de respaldo al funcionario.