"Empleo Cerca" llega al barrio Italia con asesoramiento sobre Monotributo y Jubilaciones

La Oficina Municipal de Empleo inicia su ciclo de charlas "Empleo Cerca" en las sedes vecinales. El primer encuentro será este martes 23 de junio, de 19:00 a 20:00, en la vecinal del barrio Italia, con el fin de acercar trámites y servicios gratuitos a los vecinos.



Durante la jornada se brindará asesoramiento práctico sobre la inscripción al monotributo, pasos para la formalización y verificación de aportes. También se dará orientación clave sobre las moratorias previsionales vigentes y los requisitos necesarios para iniciar jubilaciones.



La propuesta busca resolver dudas administrativas frecuentes de manera sencilla, haciendo foco en las necesidades de trabajadores independientes, cooperativistas, emprendedores y adultos mayores. La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa.