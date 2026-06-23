"Empleo Cerca" llega al barrio Italia con asesoramiento sobre Monotributo y Jubilaciones

RAFAELAAna COHENAna COHEN

monotributo

La Oficina Municipal de Empleo inicia su ciclo de charlas "Empleo Cerca" en las sedes vecinales. El primer encuentro será este martes 23 de junio, de 19:00 a 20:00, en la vecinal del barrio Italia, con el fin de acercar trámites y servicios gratuitos a los vecinos.

Durante la jornada se brindará asesoramiento práctico sobre la inscripción al monotributo, pasos para la formalización y verificación de aportes. También se dará orientación clave sobre las moratorias previsionales vigentes y los requisitos necesarios para iniciar jubilaciones.

La propuesta busca resolver dudas administrativas frecuentes de manera sencilla, haciendo foco en las necesidades de trabajadores independientes, cooperativistas, emprendedores y adultos mayores. La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa.

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