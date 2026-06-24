Irán retoma vínculos con Hamas y endurece su postura en las negociaciones por la paz en Medio Oriente

Irán volvió a mover piezas en el complejo tablero político de Medio Oriente al restablecer contactos directos con Hamas y reafirmar su intención de que Líbano forme parte de cualquier negociación destinada a consolidar la paz regional. La posición iraní se conoció pocos días después de la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos orientado a alcanzar un cese definitivo de los enfrentamientos en la zona.

De acuerdo con información difundida por medios oficiales iraníes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo una conversación con Basem Naeem, integrante de la conducción política de Hamas. Durante el intercambio analizaron la situación actual en la región y los avances diplomáticos posteriores al acuerdo firmado entre Teherán y Washington.

En ese contexto, Araghchi reiteró el respaldo de la República Islámica a la causa palestina y aseguró que el apoyo continuará hasta que se concreten las aspiraciones nacionales que reclama el pueblo palestino.

Aunque el documento acordado entre Irán y Estados Unidos no menciona de manera específica a la Franja de Gaza, sí contempla el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en distintos frentes de conflicto, entre ellos el territorio libanés. Hamas manifestó públicamente su respaldo al entendimiento y expresó expectativas de que el pacto contribuya a reducir la violencia que afecta a Gaza desde hace más de dos años.

Mientras tanto, las autoridades iraníes insistieron en que la estabilidad regional no puede construirse sin la participación activa de Líbano. Además, volvieron a cuestionar la presencia militar extranjera en Medio Oriente, al considerar que constituye un factor de tensión y no una garantía de seguridad.

El presidente del Parlamento iraní y uno de los principales referentes políticos del país, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó el acuerdo alcanzado con Estados Unidos como una muestra de fortaleza de Irán. Según sostuvo, el entendimiento logrado con mediación de Pakistán fue resultado de la capacidad de resistencia iraní y no de presiones internacionales.

Durante una intervención pública realizada en Bakú, Ghalibaf afirmó que la seguridad regional debe quedar en manos de los propios países de Medio Oriente. En esa línea, insistió en que la retirada de fuerzas extranjeras continúa siendo un objetivo estratégico para Teherán y advirtió que su permanencia contribuye a profundizar los focos de inestabilidad en la región.

Las declaraciones reflejan que, pese al acercamiento diplomático con Washington, Irán mantiene posiciones firmes respecto de sus alianzas regionales y de los temas que considera centrales para cualquier proceso de pacificación duradero en Medio Oriente.