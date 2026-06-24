El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche

El episodio que tuvo como protagonista a la China Suárez en el boliche Tequila, ubicado en Costanera Norte, Buenos Aires, sumó nuevos detalles en el programa LAM (América TV). La panelista Carolina Molinari leyó al aire el testimonio de una testigo que estuvo en el sector VIP del local la noche de los hechos y reconstruyó la secuencia que derivó en el altercado entre la actriz y la joven conocida como Ekaterina Ojeda, o simplemente “Eka” entre su círculo cercano.

La noche había comenzado con una cena en el restaurante Gardiner y continuó en Tequila, adonde la pareja ingresó directamente al VIP. Ekaterina llegó al mismo sector por motivos laborales: trabaja en relaciones públicas y ese acceso forma parte de sus funciones. Allí también se encontraba Mauro Icardi, acompañado por dos amigos, uno de ellos un uruguayo llamado Enzo. La China se movía de manera independiente dentro del grupo, lo que llevó a que varias personas interpretaran que el futbolista estaba solo.

Desde el inicio de la noche, según el relato leído en LAM, Icardi habría mirado a Eka con insistencia y le habría sonreído en reiteradas ocasiones. El VIP de Tequila es un espacio reducido que, con el correr de la noche, se abre al público general y se llena de gente. Fue en ese contexto de mayor aglomeración cuando se produjo el momento central del episodio. “La China, de vez en cuando, se daba vuelta para tomar algo de la mesa. En ese momento, Icardi se le tira a Eka para robarle un pico”, leyó Molinari, citando el mensaje de la testigo.

La China habría visto la situación y reaccionó de inmediato. Según la misma fuente, la actriz comenzó a increpar a Ojeda “de arriba a abajo” y exigió que la expulsaran del lugar. El episodio escaló físicamente: “La empuja y la tironea”, detalló Molinari. Ante esto, Ekaterina y sus amigas decidieron retirarse del local. “A todo esto, nosotras varias veces nos quisimos ir, pero los amigos de Mauro nos pedían que nos quedáramos”, agregó la testigo.

En una primera versión del hecho, se había señalado incluso que la China habría “agarrado de los pelos” a la joven desde atrás. Esa misma fuente también había diferenciado la actitud de Ojeda de la de Icardi: “Mi amiga que estaba ahí presente me dijo: ‘Ella le tiró de los pelos, pero la chica no fue buscona. Lo que pasó es que él le dio cabida’”, había precisado Molinari en una emisión anterior.

El nuevo relato incorporó además un detalle previo al conflicto: antes del episodio del supuesto intento de beso, la China ya habría percibido las miradas de su pareja hacia Eka y habría reaccionado en consecuencia. Según esa versión, en la foto que circuló donde se los ve juntos y muy cerca, habría sido la actriz quien se acercó primero a Icardi para besarlo. Luego de ese momento se habría producido el acercamiento hacia Ojeda y la posterior reacción de la China.

Otro dato aportado en el programa es que Tequila funciona como un espacio con estricta prohibición de fotos. “Es un lugar que está como blindado. La gente no puede sacar fotos. Por eso a veces pasan muchas cosas entre famosos que no te enterás”, explicó Molinari. Las luces bajas propias del boliche habrían contribuido a que el episodio no quedara registrado en imágenes. La pareja, según la misma fuente, se habría retirado del lugar cerca de las seis de la mañana.

El episodio se dio en un contexto de alta exposición mediática para ambos. La estadía de Icardi en Buenos Aires está vinculada al régimen de visitas de sus hijas con Wanda Nara, lo que convierte cada aparición pública de la pareja en objeto de seguimiento y repercusión.