Parrilli defendió el Memorándum con Irán y denunció persecución judicial contra el kirchnerismo

Oscar Parrilli defendió el Memorándum con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El ex senador acusó a sectores judiciales y opositores de impulsar una persecución política contra el kirchnerismo.

Sostuvo que el acuerdo buscaba avanzar en la investigación del atentado a la AMIA.

Parrilli afirmó que existieron antecedentes internacionales similares al Memorándum argentino.

Cuestionó al Poder Judicial y a sectores mediáticos por el tratamiento del caso.

Planteó que el paso del tiempo reconfiguró la interpretación política y jurídica del acuerdo.

El ex senador nacional de Oscar Parrilli volvió a reivindicar el Memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que acusó a sectores opositores y al Poder Judicial de haber impulsado una “persecución política, judicial y mediática” contra la ex mandataria y dirigentes del kirchnerismo en el marco de la causa AMIA.

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, Parrilli sostuvo que el acuerdo firmado con Irán tuvo como objetivo facilitar el avance de la investigación por el atentado a la AMIA, permitiendo la declaración de los imputados ante la Justicia argentina. Según su visión, el entendimiento fue distorsionado en el debate político interno y derivó en una causa judicial que calificó como parte de una estrategia de persecución.

El ex legislador enmarcó sus declaraciones en una defensa integral del Memorándum, al que consideró un instrumento de cooperación internacional que se apoyaba en antecedentes diplomáticos similares utilizados por distintas potencias globales. En ese sentido, afirmó que acuerdos de características comparables han sido suscriptos por otros países en el ámbito de la política exterior, sin generar controversias judiciales de la magnitud registrada en la Argentina.

Parrilli también cuestionó el rol de sectores judiciales y mediáticos en el tratamiento del caso. En particular, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio, a quien responsabilizó de impulsar las investigaciones que derivaron en acusaciones de gravedad contra funcionarios del kirchnerismo. Asimismo, extendió sus críticas a sectores políticos opositores y a periodistas, a quienes acusó de haber construido un relato que, según su interpretación, distorsionó los hechos vinculados al acuerdo con Irán.

El ex senador sostuvo que la acusación de “traición a la Patria” utilizada en el debate judicial y político fue parte de una construcción que, a su entender, no se correspondía con los objetivos reales del Memorándum. En su análisis, el propósito del acuerdo era estrictamente institucional y buscaba avanzar en la resolución de una causa judicial que llevaba años sin avances significativos.

En su mensaje, Parrilli también hizo referencia a la vigencia del debate internacional en torno a las relaciones diplomáticas con Irán, señalando que distintas potencias globales han impulsado acuerdos recientes con ese país para normalizar vínculos o resolver disputas económicas y políticas. Según planteó, estas acciones evidencian que la diplomacia internacional opera bajo criterios de pragmatismo que no siempre son comprendidos en el debate político local.

En ese marco, el dirigente sostuvo que el paso del tiempo permitió reconfigurar la mirada sobre el Memorándum y que los hechos posteriores demostraron, a su juicio, que las acusaciones formuladas en su momento carecían de sustento. Consideró que el desarrollo de los acontecimientos internacionales contribuyó a desmontar lo que calificó como una construcción política y judicial orientada a criminalizar decisiones de política exterior.

El Memorándum de entendimiento con Irán, firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue aprobado en el Congreso argentino y generó en su momento un intenso debate político. El acuerdo preveía la conformación de una comisión de la verdad para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA, aunque nunca llegó a entrar en vigencia plena debido a su posterior judicialización.

La causa derivada de ese acuerdo derivó en múltiples investigaciones y procesos judiciales que involucraron a ex funcionarios del gobierno kirchnerista, generando uno de los capítulos más polémicos en torno a la política exterior argentina de las últimas décadas.

Las declaraciones de Parrilli reavivan así una discusión que continúa atravesando el escenario político nacional, en la que confluyen interpretaciones contrapuestas sobre el alcance, la legalidad y los objetivos del Memorándum, así como sobre el rol del Poder Judicial en su tratamiento.