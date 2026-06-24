Los supermercados apuestan al aguinaldo para frenar la caída del consumo

Los supermercados buscan aprovechar el aguinaldo para impulsar las ventas durante la segunda quincena de junio.

Las cadenas preparan promociones con cuotas fijas y descuentos en electrodomésticos y televisores.

La elevada morosidad de los hogares compite con la posibilidad de destinar ingresos al consumo.

Las ventas de supermercados continúan mostrando dificultades para recuperarse durante 2026.

Los consumidores redujeron la frecuencia de compra y priorizan una planificación más estricta de sus gastos.

Las promociones se consolidan como una herramienta clave para sostener la actividad comercial.

Las principales cadenas de supermercados del país se preparan para una nueva ofensiva comercial con el objetivo de recuperar ventas en un contexto que continúa mostrando señales de debilidad en el consumo masivo. Tras varios meses de resultados por debajo de las expectativas, las empresas del sector depositan parte de sus esperanzas en el impacto que podría generar el cobro del aguinaldo sobre las decisiones de compra de los hogares.

La estrategia llega después de un primer semestre marcado por la retracción del consumo. Aunque a comienzos de 2026 existían expectativas de una recuperación más acelerada, la mejora nunca terminó de consolidarse y las ventas continuaron mostrando dificultades para despegar. Los resultados de mayo mantuvieron la tendencia negativa observada desde principios de año y los primeros registros de junio tampoco mostraron señales claras de recuperación.

Ante este escenario, las cadenas comerciales buscan captar parte del ingreso adicional que reciben millones de trabajadores durante esta época del año. Para ello, preparan una batería de promociones centradas principalmente en bienes durables y productos de mayor valor agregado.

Entre las iniciativas previstas se destacan los planes de financiación en cuotas fijas, con opciones que podrían extenderse entre 12 y 18 pagos. El objetivo es ofrecer condiciones financieras atractivas para estimular compras que muchas familias vienen postergando desde hace meses. A su vez, se esperan importantes descuentos en pequeños electrodomésticos, televisores y otros artículos para el hogar.

El sector enfrenta, sin embargo, un desafío adicional que preocupa a empresarios y analistas: el elevado nivel de endeudamiento de una parte importante de los consumidores. La creciente morosidad en créditos bancarios y financiamiento otorgado por entidades financieras digitales genera una competencia directa con el consumo.

Muchos hogares que reciben el aguinaldo destinan una porción significativa de esos recursos a regularizar deudas acumuladas durante los últimos meses. Esa situación reduce el margen disponible para nuevas compras y limita el impacto que tradicionalmente tenía este ingreso extraordinario sobre las ventas minoristas.

Los datos disponibles reflejan las dificultades que atraviesa el sector. Las estadísticas oficiales correspondientes a abril mostraron una caída interanual de las ventas reales en supermercados. Aunque la facturación nominal continuó creciendo debido al aumento de precios, el volumen de productos vendidos sigue lejos de recuperar los niveles esperados por las empresas.

El ticket promedio de compra aumentó respecto del año anterior, pero los especialistas señalan que esa mejora responde principalmente al efecto de la inflación y no necesariamente a una expansión del consumo. Al mismo tiempo, las tarjetas de crédito continúan siendo la herramienta más utilizada para financiar las compras, seguidas por las tarjetas de débito.

La desaceleración del consumo también impacta sobre el empleo. El sector supermercadista registró una reducción en la cantidad de trabajadores ocupados, reflejando las dificultades que enfrentan las empresas para sostener sus niveles de actividad en un contexto de márgenes ajustados.

Más allá de los números de las ventas, distintos estudios sobre hábitos de consumo muestran cambios significativos en el comportamiento de las familias argentinas. La pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años llevó a muchos hogares a adoptar estrategias de administración más estrictas de sus ingresos.

La frecuencia de compra disminuyó y los consumidores planifican con mayor precisión sus visitas a los comercios. Las compras impulsivas perdieron terreno frente a decisiones más racionales, orientadas a cubrir necesidades específicas y evitar gastos considerados innecesarios.

En paralelo, los autoservicios de cercanía, comercios barriales y farmacias continúan ganando participación dentro del mercado. La posibilidad de realizar compras pequeñas y frecuentes aparece como una alternativa que muchos consumidores consideran más compatible con sus presupuestos diarios.

El comercio electrónico también sigue ampliando su presencia. Cada vez más hogares incorporan canales digitales para adquirir productos de consumo masivo, generando nuevos desafíos para los formatos tradicionales.

En este contexto, las promociones se transformaron en una herramienta indispensable para sostener el movimiento en las grandes superficies comerciales. El desafío para los supermercados será convertir el impulso temporal del aguinaldo en una recuperación más sostenida de las ventas durante la segunda mitad del año, en una economía donde el consumidor sigue priorizando el control de sus gastos por encima de cualquier otro factor.