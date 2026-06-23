La fiscalía pidió indagar a José Luis Espert por presunto lavado de dinero en una transferencia de US$200.000

El contrato de consultoría presentado por José Luis Espert fue considerado sin sustento real por la fiscalía federal de San Isidro.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.

El fiscal Fernando Domínguez pidió la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos.

También fueron alcanzados el contador Mariano Cosentino y la empresa Varianza S.A.

El juez Lino Mirabelli ordenó la inhibición de bienes del ex diputado y su esposa María Mercedes González.

La causa analiza además una posible vinculación entre Machado y la campaña presidencial de Espert en 2019.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, concluyó que el contrato de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional José Luis Espert para justificar el ingreso de 200.000 dólares a su cuenta bancaria carecería de sustento real y habría sido utilizado como mecanismo para encubrir el origen de los fondos, según surge de la investigación judicial en curso.

De acuerdo con el dictamen, el ex legislador de La Libertad Avanza había argumentado la existencia de un supuesto acuerdo de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. como respaldo documental de la transferencia. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que no se habrían encontrado elementos objetivos que acrediten la prestación efectiva de dichos servicios en el extranjero.

Entre los puntos relevados por la pesquisa se destaca que Espert no registra viajes a Guatemala durante el período en el que se habría ejecutado el contrato. Además, los investigadores señalaron que los emprendimientos mineros vinculados a la firma no se encontraban operativos en ese momento, lo que, según la acusación, debilita de manera significativa la versión presentada para justificar el movimiento de fondos.

La causa se centra en una transferencia de 200.000 dólares que habría provenido de cuentas asociadas al empresario argentino Federico 'Fred' Machado, quien en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de activos y fue vinculado a investigaciones por presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

A partir de estas conclusiones, el fiscal Domínguez solicitó la declaración indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. El requerimiento judicial también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados como presuntos intervinientes en la elaboración de documentación contable que habría sido utilizada para sustentar la operatoria.

En paralelo, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre los activos financieros y patrimoniales tanto del ex diputado como de su esposa, María Mercedes González. La medida busca preservar los bienes mientras avanza la investigación y evitar eventuales movimientos que puedan afectar el curso del expediente.

La pesquisa judicial también intenta determinar el grado de vinculación entre Espert y Machado. Una de las principales hipótesis bajo análisis sostiene que el empresario habría aportado financiamiento y apoyo logístico a la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019, lo que ampliaría el alcance de la investigación más allá del contrato de consultoría inicialmente cuestionado.

El expediente incorpora además elementos vinculados a la situación judicial de Machado, quien fue detenido en Argentina por Interpol en abril de 2021 y posteriormente quedó sujeto a un proceso de extradición hacia Estados Unidos. En ese país enfrenta acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, causas que ya han sido ratificadas por la Corte Suprema.

En este contexto, la fiscalía considera que el entramado de transferencias y documentación analizado podría formar parte de un esquema más amplio de circulación de fondos de origen presuntamente ilícito, lo que motivó el pedido de indagatoria y la profundización de las medidas de prueba.

La causa continúa en etapa de instrucción y se espera que en las próximas semanas el juzgado avance con nuevas medidas procesales para determinar si existió o no un delito en la operatoria financiera bajo investigación.