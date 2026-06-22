Francisco Cerúndolo hizo historia en Londres

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Francisco Cerúndolo alcanzó este domingo uno de los mayores hitos de su trayectoria profesional al consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en una final cargada de emociones. Con una notable remontada, el argentino levantó el trofeo más importante de su carrera y se convirtió en el primer tenista nacional en quedarse con este prestigioso certamen sobre césped.

El bonaerense debió sobreponerse a un comienzo adverso, ya que Paul se quedó con un primer set muy equilibrado que se resolvió en el tie break. A pesar de haber arrancado mejor y de contar con oportunidades para ampliar la diferencia, Cerúndolo no logró cerrar el parcial y terminó cediéndolo ante la solidez del norteamericano en los puntos decisivos.

Cerúndolo reaccionó y cambió la historia

Lejos de dejarse afectar por el golpe anímico, el argentino mostró carácter y una gran fortaleza mental para mantenerse en partido. En el segundo set logró recuperarse luego de estar en desventaja y encontró el quiebre decisivo en el tramo final para igualar el marcador con un 6-4 que renovó sus ilusiones.

Con la confianza nuevamente de su lado, Cerúndolo afrontó el capítulo definitivo con mayor agresividad desde el fondo de la cancha y un servicio cada vez más sólido. El quiebre conseguido para colocarse 4-2 le permitió tomar el control del encuentro y acercarse a una victoria histórica.

Un cierre lleno de tensión y una consagración inolvidable

Cuando parecía que el desenlace sería sencillo, la presión volvió a aparecer. Cerúndolo desperdició varias oportunidades para cerrar el partido y permitió que Paul estirara la definición. Sin embargo, el argentino mantuvo la calma en el momento más delicado y terminó sellando el triunfo con autoridad para desatar el festejo en Londres.

Con esta consagración, Cerúndolo sumó el quinto título ATP de su carrera y confirmó su gran presente en la gira sobre césped, a pocos días del inicio de Wimbledon. Además del trofeo, el argentino se llevó una inyección de confianza fundamental para afrontar el tercer Grand Slam de la temporada con expectativas renovadas.

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