Francisco Cerúndolo hizo historia en Londres

Francisco Cerúndolo alcanzó este domingo uno de los mayores hitos de su trayectoria profesional al consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en una final cargada de emociones. Con una notable remontada, el argentino levantó el trofeo más importante de su carrera y se convirtió en el primer tenista nacional en quedarse con este prestigioso certamen sobre césped.

El bonaerense debió sobreponerse a un comienzo adverso, ya que Paul se quedó con un primer set muy equilibrado que se resolvió en el tie break. A pesar de haber arrancado mejor y de contar con oportunidades para ampliar la diferencia, Cerúndolo no logró cerrar el parcial y terminó cediéndolo ante la solidez del norteamericano en los puntos decisivos.

Cerúndolo reaccionó y cambió la historia

Lejos de dejarse afectar por el golpe anímico, el argentino mostró carácter y una gran fortaleza mental para mantenerse en partido. En el segundo set logró recuperarse luego de estar en desventaja y encontró el quiebre decisivo en el tramo final para igualar el marcador con un 6-4 que renovó sus ilusiones.

Con la confianza nuevamente de su lado, Cerúndolo afrontó el capítulo definitivo con mayor agresividad desde el fondo de la cancha y un servicio cada vez más sólido. El quiebre conseguido para colocarse 4-2 le permitió tomar el control del encuentro y acercarse a una victoria histórica.

Un cierre lleno de tensión y una consagración inolvidable

Cuando parecía que el desenlace sería sencillo, la presión volvió a aparecer. Cerúndolo desperdició varias oportunidades para cerrar el partido y permitió que Paul estirara la definición. Sin embargo, el argentino mantuvo la calma en el momento más delicado y terminó sellando el triunfo con autoridad para desatar el festejo en Londres.

Con esta consagración, Cerúndolo sumó el quinto título ATP de su carrera y confirmó su gran presente en la gira sobre césped, a pocos días del inicio de Wimbledon. Además del trofeo, el argentino se llevó una inyección de confianza fundamental para afrontar el tercer Grand Slam de la temporada con expectativas renovadas.