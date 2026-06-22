Las imágenes de la despedida al director argentino Lucas Vignale tras el accidente en helicóptero

Familiares y amigos despidieron a Lucas Vignale, el director argentino que murió junto a Gaspi en un accidente de helicóptero en Brasil. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes y registros de la ceremonia íntima de despedida.

Tanto Delfina Pinatiello como Francisco Vignale compartieron en sus historias de Instagram una imagen de un espacio al aire libre con flores, un atardecer y una pantalla en la que se leía: “Mi corazón es dirigido por Lucas A. Vignale”.

Además, la usuaria Lea Filip publicó desde Río de Janeiro una serie de fotos junto a Lucas y Francisco, acompañadas de un extenso mensaje de despedida cargado de emoción.

“¡Luqui! El tiempo que tuvimos nunca fue suficiente. Ni siquiera cerca. Gracias, tuvimos Berlín. Gracias, tuvimos a Ericeira…”, comenzó escribiendo, recordando distintos momentos compartidos

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Luego continuó destacando su recorrido juntos: “Ay, conocer que estabas entrando en un mundo completamente tuyo. Un mundo de historias, imágenes, ideas y personas. Abriste la puerta y nos hiciste sentir como en casa. Viajar contigo fue una aventura”.

En su mensaje también remarcó el impacto que le dejó su trabajo y su mirada creativa: “Verte crear fue inspirador. Verte seguir tu visión fue una lección. Llevaste tu arte, tus palabras y tu punto de vista con convicción. Me tomaste bajo tu ala”.

La joven también recordó los proyectos que quedaron pendientes y el legado que buscarán continuar: “Sé que todavía había proyectos por delante. Historias aún esperando ser contadas. Haremos todo lo posible para mantenerlos en movimiento”.

Finalmente, cerró con un emotivo homenaje personal: “Te encontraremos en el agua, caminando por Ribeira, comiendo curry con tofu… Te seguiremos encontrando en cada recuerdo. Gracias, te quiero @lucasvignale. Siempre”.