Los alimentos con más fibra

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

2WT3RPVDUVDC5HLZYTZDJ5SJSU

Los alimentos ricos en fibra pueden cubrir una parte importante de la recomendación diaria para adultos sanos, fijada en 14 gramos por cada 1.000 calorías. Esto equivale a aproximadamente 25 gramos diarios para las mujeres y 38 gramos para los hombres, según la dietista y nutricionista Jennifer Lefton en Verywell Health.

La guía reúne siete alimentos o grupos de alimentos clave para aumentar la ingesta de fibra diaria, detallando su aporte aproximado y formas simples de incorporarlos a la alimentación habitual.

1. Palta

La palta encabeza la lista con un aporte de entre 9 y 10 gramos de fibra por unidad. Media palta también contribuye de forma significativa.

Según Lefton, puede incorporarse en el desayuno con pan integral o alto en fibra, o sumarse a ensaladas y preparaciones variadas.

2. Frutos rojos

Los frutos rojos se encuentran entre las frutas con mayor contenido de fibra. Media taza de frambuesas aporta 4 gramos, y media taza de moras 3,8 gramos. Arándanos y frutillas también aportan, aunque en menor cantidad.

Se pueden sumar al desayuno, yogur, avena o cereales.

3. Frutas enteras

Dentro de este grupo destacan varias opciones:

  • Maracuyá: 12,25 g (½ taza)
  • Guayaba: 4,45 g (½ taza)
  • Granada: 3,4 g (½ taza de semillas)
  • Pera mediana: 5,5 g
  • Manzana con piel: 4 g
  • Banana: 3 g
  • Naranja: 3,4 g

Son alternativas prácticas como colaciones o snacks de fácil transporte.

4. Lentejas

Las lentejas aportan 7,8 gramos de fibra por media taza, además de proteína vegetal.

Pueden incorporarse en sopas, salsas, ensaladas o preparaciones calientes.

5. Frutos secos y semillas

Los frutos secos aportan cantidades moderadas de fibra, mientras que algunas semillas destacan especialmente:

  • Almendras: 3,5 g por onza
  • Pistachos: 3 g
  • Pacanas: 2,7 g
  • Semillas de chía: hasta 10 g por onza
  • Semillas de girasol: 3,6 g
  • Semillas de calabaza: 1,8 g

Se pueden sumar a yogures, avena, ensaladas o consumirse como colación.

6. Verduras

Las verduras también son una fuente relevante de fibra:

  • Guisantes verdes: 3,6 g por ½ taza
  • Coles de Bruselas: 2 g
  • Brócoli: 1,1 g

Se pueden incluir en sopas, salteados, ensaladas o como guarnición.

7. Cereales integrales

Los cereales integrales completan la lista:

  • Quinoa: 2,6 g por ½ taza
  • Cebada: 2,9 g
  • Avena: 3,7 g
  • Pan integral: 1,9 g por rebanada

La avena es ideal para el desayuno, mientras que quinoa y cebada pueden reemplazar el arroz en distintas preparaciones.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE