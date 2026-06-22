Mbappé reveló que Beckham intenta convencerlo para jugar en la MLS

Kylian Mbappé ya piensa en Irak en un contexto en el que Francia podría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo esta misma noche. En la previa del encuentro, la rueda de prensa dejó espacio incluso para hablar de la MLS de Estados Unidos y del interés de David Beckham por sumarlo a su proyecto en el Inter Miami.

“¿Jugar en la MLS algún día? No lo sé… David Beckham me lo mencionó muchas veces. Ya veremos, no lo sé… La cultura americana es diferente, no hay límites para las ambiciones, me gusta”, expresó Mbappé, dejando abierta la puerta a un posible futuro en el fútbol estadounidense, aunque sin confirmar ningún movimiento concreto.

Sin embargo, el delantero del Real Madrid remarcó que su foco está completamente puesto en el presente. Tras una temporada sin grandes logros colectivos en su club, el capitán francés busca revancha con su selección en el Mundial de Norteamérica: “No estaré aquí a los 40 años, me habrán echado antes. No estoy pensando tan a futuro, solo pienso en el presente”.

De cara a ese eventual desembarco en la MLS, el contexto contractual juega un papel clave. Mbappé, de 27 años, mantiene vínculo con el Real Madrid hasta 2030, lo que hace poco probable cualquier salida a corto plazo. Aun así, el propio jugador no descartó que Beckham intente seducirlo con un futuro en Estados Unidos.

Mbappé, además, atraviesa un momento histórico con la selección francesa. Con su doblete ante Senegal alcanzó los 58 goles, superó a Olivier Giroud como máximo artillero histórico de Francia y también se convirtió en el francés con más anotaciones en Copas del Mundo.

“Es un placer tener la oportunidad de jugar para la selección nacional. Nada es más importante que la selección. Es una cifra histórica, más aún en un Mundial, pero la importancia del partido es primordial, tenemos que ganar para clasificarnos”, concluyó el delantero, a la espera del duelo decisivo ante Irak, con Noruega como último rival en la fase de grupos.