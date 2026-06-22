Pullaro tomó distancia de Adorni: “Si fuera funcionario de Santa Fe, ya no estaría en el cargo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó este lunes una dura crítica hacia el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, al asegurar que, de haber integrado su administración provincial, ya habría sido apartado de sus funciones o, como mínimo, obligado a brindar explicaciones inmediatas ante la Justicia por las denuncias que lo involucran.

Las declaraciones del mandatario santafesino se produjeron pocos días después del acto por el Día de la Bandera realizado en Rosario, donde compartió escenario con el presidente Javier Milei y varios integrantes del gabinete nacional.

Pullaro sostuvo que la situación que atraviesa el funcionario nacional genera un fuerte impacto institucional y perjudica la credibilidad de la política en general. Según planteó, los casos vinculados a presuntas irregularidades terminan afectando no solo a los gobiernos involucrados, sino también a quienes intentan fortalecer la confianza pública en las instituciones.

A pesar de sus cuestionamientos, el gobernador rechazó la posibilidad de respaldar una moción de censura impulsada por sectores de la oposición en el Congreso. En ese sentido, argumentó que la decisión sobre la continuidad de los funcionarios nacionales corresponde exclusivamente al Presidente de la Nación, quien tiene la potestad constitucional de nombrarlos y removerlos.

No obstante, aclaró que, en una situación similar dentro de la provincia, la respuesta habría sido diferente. Consideró que cualquier funcionario cuestionado debe presentarse rápidamente ante la Justicia para aclarar los hechos y permitir que los organismos competentes determinen responsabilidades. A su entender, una explicación sólida y transparente podría incluso justificar la permanencia en el cargo, pero sostuvo que no es conveniente prolongar indefinidamente un escenario de incertidumbre.

Durante la entrevista, Pullaro también se refirió a su relación con Javier Milei. Destacó que mantiene un diálogo frecuente con el mandatario nacional y valoró que las visitas presidenciales a Santa Fe se hayan desarrollado en un clima institucional respetuoso, sin confrontaciones públicas ni tensiones políticas.

Consultado sobre su vínculo con Adorni durante el acto realizado en Rosario, el gobernador explicó que no llegó a saludarlo, aunque aclaró que no se trató de una decisión deliberada. Según relató, mantuvo conversaciones con otros funcionarios nacionales presentes en la ceremonia, pero no tuvo contacto directo con el jefe de Gabinete.

En paralelo, Pullaro volvió a reivindicar una postura de diálogo con todos los sectores políticos. Señaló que busca mantener canales abiertos tanto con el Gobierno nacional como con la oposición provincial y consideró que la Argentina necesita mayor cooperación institucional para afrontar los desafíos económicos y sociales actuales.

Por otra parte, el mandatario adelantó que la provincia reabrirá las negociaciones salariales con los gremios estatales una vez concluido junio. Explicó que la evolución de la inflación y el poder adquisitivo de los trabajadores serán factores centrales en la discusión paritaria.

En ese contexto, reconoció que muchas familias continúan atravesando dificultades económicas pese a la desaceleración inflacionaria y admitió que los salarios todavía muestran un retraso respecto de los costos de vida. Por ello, aseguró que la administración provincial evaluará nuevas medidas de recomposición para los empleados públicos.

Además, anticipó que el Gobierno analizará posibles modificaciones al programa de asistencia perfecta destinado a docentes, una herramienta que la gestión considera positiva para reducir el ausentismo, pero que podría incorporar mejoras en futuras negociaciones.

De esta manera, Pullaro combinó una fuerte crítica hacia la situación política que rodea a Adorni con un mensaje de diálogo institucional y la promesa de avanzar en nuevas medidas destinadas a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores estatales santafesinos.