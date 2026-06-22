Las ventas por el Día del Padre volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en retroceso

Las ventas por el Día del Padre cayeron un 0,3% interanual y acumulan cuatro años consecutivos de retroceso.

Más del 80% de los comercios aplicó promociones, descuentos y financiación para estimular las compras.

El ticket promedio alcanzó los 78.986 pesos, con predominio de productos económicos y en oferta.

Librerías e indumentaria lideraron los rubros con mejor desempeño, con subas del 2,1%.

Equipos tecnológicos y celulares registraron la mayor caída, con un retroceso del 6,1%.

El informe refleja que el consumo continúa condicionado por la cautela de los hogares y la necesidad de administrar el presupuesto familiar.

Las ventas minoristas por el Día del Padre registraron una nueva caída en 2026 y confirmaron una tendencia que preocupa al sector comercial. De acuerdo con los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones vinculadas a una de las fechas más importantes del calendario comercial descendieron un 0,3% interanual medidas a precios constantes, completando así cuatro años consecutivos de resultados negativos.

El desempeño reflejó un escenario de consumo todavía condicionado por la prudencia de los hogares y la necesidad de administrar con mayor cuidado los ingresos familiares. Aunque el retroceso fue menor que el registrado en años anteriores, el balance general volvió a mostrar dificultades para consolidar una recuperación sostenida de la demanda.

La situación obligó a los comerciantes a desplegar múltiples estrategias para intentar atraer compradores. Más del 80% de los negocios relevados implementó promociones especiales, descuentos directos, cuotas sin interés y distintas alternativas de financiamiento. Sin embargo, esas herramientas no lograron revertir completamente la cautela de los consumidores.

Según el informe, el ticket promedio alcanzó los 78.986 pesos, aunque gran parte de las operaciones estuvo concentrada en productos de menor valor o artículos que contaban con importantes rebajas. La búsqueda de precios accesibles volvió a ser una característica predominante entre quienes realizaron compras para la celebración.

La caída observada este año se suma a las registradas en las ediciones anteriores. En 2025 las ventas habían retrocedido un 1,7%, mientras que en 2024 la contracción alcanzó el 10,2%. De esta manera, el sector acumula un período prolongado de debilidad en una fecha que históricamente funcionaba como un impulso significativo para la actividad comercial.

El relevamiento realizado sobre 189 comercios de distintas regiones del país mostró además percepciones diversas entre los empresarios. Un 38,1% consideró que el Día del Padre generó un impacto moderado en las ventas, mientras que otro 36,5% afirmó que produjo cierto movimiento, aunque insuficiente para modificar el resultado general del mes.

Por otro lado, apenas el 7,4% sostuvo que la fecha tuvo un efecto decisivo sobre la actividad económica de sus negocios. En contraste, un 18% indicó que prácticamente no percibió cambios en la facturación habitual.

A pesar del escenario general negativo, algunos sectores consiguieron cerrar la jornada con resultados positivos. Las librerías encabezaron el ranking de crecimiento junto con el rubro indumentaria, ambos con un incremento del 2,1%. También mostraron avances los electrodomésticos, artículos para el hogar y productos de audio y video, con una mejora del 0,8%, mientras que el segmento de calzado y marroquinería registró una suba del 0,4%.

En el caso de las librerías, los comerciantes señalaron una fuerte demanda de títulos vinculados con economía, finanzas, negocios e historia. Los consumidores privilegiaron los descuentos inmediatos por encima de las opciones de financiación y buscaron alternativas accesibles para regalar.

La indumentaria volvió a posicionarse entre las categorías más elegidas por los compradores. Las promociones bancarias, las cuotas y los descuentos especiales impulsaron las ventas de prendas como remeras, gorras y accesorios. Sin embargo, los comerciantes destacaron que gran parte de las operaciones se concretó durante los últimos días previos a la celebración.

En el otro extremo se ubicaron los rubros con mayores dificultades. Equipos, periféricos, accesorios tecnológicos y celulares registraron una caída del 6,1%, la más pronunciada de toda la medición. Los comerciantes explicaron que muchas ventas se concentraron en productos básicos de bajo valor, como auriculares inalámbricos y accesorios simples, mientras que los artículos de mayor precio tuvieron menor demanda.

También mostró números negativos el sector de cosmética y perfumería, con una baja del 3,8%. Los empresarios atribuyeron parte de esa disminución al crecimiento de las ventas online y a la competencia de productos importados comercializados a través de plataformas digitales. Según explicaron, muchos clientes visitan los locales para probar artículos, pero luego concretan la compra por internet.

En el caso de los electrodomésticos y artículos para el hogar, el leve crecimiento estuvo impulsado principalmente por la financiación. Los comerciantes reconocieron que las cuotas resultaron determinantes para concretar operaciones, aunque advirtieron que competir con las promociones ofrecidas por las grandes cadenas sigue siendo un desafío importante.

El informe concluye que, más allá de los resultados positivos observados en algunos rubros específicos, el comportamiento general de los consumidores continúa marcado por la búsqueda de promociones, la necesidad de financiar gastos y la preferencia por productos económicos. Una combinación que refleja que el consumo todavía no logra recuperar plenamente el dinamismo perdido en los últimos años.