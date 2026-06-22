Allanaron propiedades vinculadas a Jesica Cirio y Elías Piccirillo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde

El juez Luis Armella ordenó allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio rodeada de dólares.

Los procedimientos se realizaron en un departamento atribuido a Cirio y en el domicilio donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo.

La investigación analiza posibles hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos vinculados a Martín Insaurralde.

Los allanamientos incluyeron la búsqueda de dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital.

La causa se originó tras la difusión del viaje de lujo de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella en 2023.

Jesica Cirio denunció una presunta extorsión y aseguró que los videos difundidos presentan manipulaciones digitales.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó este fin de semana un nuevo capítulo. El juez federal Luis Armella ordenó una serie de allanamientos luego de la difusión de videos en los que se observa a la modelo y conductora Jesica Cirio junto a importantes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente almacenadas en una vivienda vinculada al ex funcionario.

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal Sergio Mola, quien interviene en la causa que tramita en el fuero federal de Lomas de Zamora. Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y tuvieron como objetivo reunir elementos que pudieran resultar de interés para la investigación.

Uno de los allanamientos se realizó en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, sobre la zona de Ortega y Gasset y la avenida del Libertador, inmueble que sería propiedad de Cirio. Paralelamente, los investigadores también se presentaron en una vivienda de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, empresario financiero que fue pareja de la modelo y que actualmente enfrenta distintas causas judiciales.

Piccirillo permanece detenido por una investigación que lo vincula con un presunto montaje policial destinado a perjudicar a un ex socio comercial. Además, su nombre aparece mencionado en expedientes que analizan supuestas maniobras vinculadas al acceso a divisas durante el período de restricciones cambiarias.

De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado ordenó secuestrar teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento y cualquier otro elemento digital que pudiera aportar información relevante. Sin embargo, trascendió que durante los procedimientos no se hallaron dispositivos considerados de interés inmediato para el avance del expediente.

La decisión judicial estuvo motivada por la aparición pública de una serie de videos en los que se observa a Cirio dentro de un vestidor rodeada de fajos de dólares guardados en bolsas, cajones y valijas. Las imágenes, que habrían sido registradas en 2023, adquirieron relevancia para la investigación debido a las sospechas sobre el origen de esos fondos y su eventual vinculación con el patrimonio atribuido a Insaurralde.

La causa por enriquecimiento ilícito se encuentra abierta desde octubre de 2023, cuando tomó estado público el viaje que el entonces jefe de Gabinete bonaerense realizó junto a la modelo Sofía Clerici a Marbella, España. Las imágenes difundidas en aquel momento mostraban a ambos disfrutando de un yate de lujo y exhibiendo artículos de alto valor económico.

A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a analizar la evolución patrimonial del ex funcionario. Según la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, diversos bienes y gastos detectados durante los últimos años no encontrarían una justificación acorde con los ingresos declarados por Insaurralde en su condición de funcionario público.

Entre los elementos bajo análisis figuran inmuebles ubicados en el barrio privado Fincas de San Vicente, una vivienda en Lomas de Zamora, vehículos de alta gama, cuentas bancarias con movimientos millonarios y numerosos viajes al exterior. La fiscalía también incorporó al expediente gastos relacionados con el viaje a Marbella y otros movimientos financieros considerados relevantes para determinar la evolución patrimonial del ex dirigente.

En este contexto, tanto Insaurralde como Cirio y Sofía Clerici se encuentran alcanzados por medidas cautelares que incluyen la inhibición general de bienes mientras avanza la investigación.

Tras la difusión de los videos, Cirio difundió un comunicado en el que rechazó cualquier irregularidad y denunció haber sido víctima de una maniobra de extorsión. Según sostuvo, la obtención y posterior divulgación de las imágenes habría surgido a partir de una vulneración ilegal de sus archivos personales.

La conductora afirmó que desde hace más de un año viene sufriendo amenazas vinculadas con la difusión de material privado y aseguró que esos hechos fueron denunciados oportunamente ante la Justicia. También indicó que existe una causa específica abierta por presunta extorsión en la Justicia porteña.

Respecto del contenido de los videos, Cirio sostuvo que las imágenes presentan cortes y alteraciones digitales. En ese sentido, remarcó que se trata de distintas secuencias audiovisuales editadas y cuestionó la autenticidad integral del material que circuló públicamente.

Mientras continúan las pericias y la recopilación de pruebas, la causa sigue avanzando con el objetivo de determinar el origen de los fondos investigados y establecer si existieron maniobras incompatibles con los ingresos declarados por los involucrados.