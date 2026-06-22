Santa Fe perdió más de 20 mil empleos formales y 3 mil empresas en poco más de dos años

La provincia de Santa Fe registró una importante caída en el empleo formal y en la cantidad de empresas con personal registrado durante los primeros 28 meses de la gestión del presidente Javier Milei. Así lo indica un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 20.018 puestos de trabajo registrados y dejaron de operar 3.018 empleadores en la provincia. Los números reflejan una contracción tanto del mercado laboral formal como del entramado productivo santafesino.

El estudio señala que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 50.674 a 47.656, lo que representa una disminución del 6%. En paralelo, el número de trabajadores formales descendió de 632.761 a 612.743, equivalente a una caída del 3,2%.

Entre los sectores más afectados por la pérdida de empresas aparece el transporte y almacenamiento, que registró el cierre o salida de 1.307 empleadores durante el período analizado. También se observaron retrocesos significativos en la industria manufacturera, con 397 empleadores menos; el comercio, que perdió 329 establecimientos; y las actividades agropecuarias y vinculadas a los recursos naturales, con una disminución de 270 empleadores.

Al analizar la evolución porcentual, el transporte y almacenamiento vuelve a encabezar las caídas con una retracción del 20,8%. Le siguen los servicios de organismos extraterritoriales, con una baja del 16,8%; la construcción, que retrocedió un 8,8%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, con una disminución del 8,1%.

En materia de empleo, la actividad más golpeada fue la enseñanza. Según el informe, el sector perdió 9.738 puestos de trabajo registrados entre fines de 2023 y marzo de este año. La industria manufacturera se ubicó en segundo lugar con una reducción de 8.240 empleos, mientras que transporte y almacenamiento registró una caída de 4.950 trabajadores y el sector de alojamiento y gastronomía perdió 1.685 puestos laborales.

Las variaciones porcentuales muestran un escenario similar. La enseñanza registró una retracción del 13,9%, seguida por transporte y almacenamiento con una caída del 12,2%, mientras que alojamiento y gastronomía experimentó una baja del 10,5%.

Uno de los aspectos más destacados del informe es el fuerte impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. La totalidad de la caída en la cantidad de empleadores se concentró en firmas con hasta 500 trabajadores, segmento que perdió 3.024 establecimientos durante el período estudiado.

En contraste, las compañías de mayor tamaño mostraron una evolución positiva en cantidad de empleadores, pasando de 115 a 121 empresas.

La misma tendencia se observa en el empleo. Cerca del 90% de los puestos de trabajo perdidos correspondieron a empresas con hasta 500 trabajadores. En ese grupo se registró una reducción de 18.017 empleos, mientras que las grandes firmas redujeron sus plantillas en 2.001 trabajadores.

Además, las pequeñas y medianas empresas experimentaron una caída del 3,7% en su nivel de empleo, frente al 1,4% registrado por las compañías de mayor tamaño. Los datos reflejan que el principal impacto de la retracción económica y laboral recayó sobre el segmento pyme, considerado uno de los motores fundamentales de la actividad productiva y la generación de empleo en Santa Fe.