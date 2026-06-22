Nuevos videos reactivan la causa que involucra a Martín Insaurralde y vuelven a poner bajo la lupa su patrimonio

El caso suma un nuevo capítulo en la investigación en curso sobre el patrimonio del ex intendente de Lomas de Zamora

El material audiovisual deberá ser sometido a peritajes para determinar su autenticidad y posible valor probatorio

La causa por el viaje a Marbella continúa activa y analiza la relación entre gastos y bienes declarados por el ex jefe de Gabinete bonaerense

La difusión de los videos reabre el debate sobre controles patrimoniales de funcionarios y ex funcionarios en la administración pública

El expediente judicial se encuentra en etapa de recolección de pruebas y análisis de información financiera y patrimonial

La situación judicial y política del ex intendente permanece bajo revisión mientras avanza la investigación en distintas líneas abiertas

La aparición de una serie de nuevos registros audiovisuales volvió a colocar en el centro de la escena judicial y mediática al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en un contexto donde ya enfrenta una investigación en curso por presunto enriquecimiento y posible incompatibilidad entre su nivel de vida y su situación patrimonial declarada.

Las imágenes, que se conocieron en las últimas horas, muestran escenas en el interior de una propiedad ubicada en un barrio privado de San Vicente, donde se observa a Jesica Cirio en un ambiente que correspondería a un vestidor de grandes dimensiones. En ese espacio, según la reconstrucción de los hechos difundida junto al material, se advierten bolsos, prendas y compartimentos en los que habría importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera.

El impacto del material no solo se vincula a la magnitud de lo exhibido, sino también al momento en el que vuelve a emerger el caso, en un escenario político sensible para la provincia de Buenos Aires y en medio de causas abiertas que ya involucran al ex jefe de Gabinete bonaerense por su viaje a Marbella junto a Sofía Clerici, episodio que derivó en su salida del cargo y en el inicio de una investigación judicial.

En esta nueva etapa del expediente, el foco estaría puesto en determinar la autenticidad de los registros y su eventual incorporación como prueba. Fuentes vinculadas al caso sostienen que el análisis pericial será determinante para establecer la procedencia, la fecha y el contexto en el que fueron grabados los videos, así como también la cadena de conservación del material.

El entorno del ex intendente insiste en que se trata de interpretaciones apresuradas, mientras que en el ámbito judicial se mantiene la cautela habitual ante la aparición de evidencia audiovisual de origen privado, que deberá ser sometida a distintos controles técnicos antes de su eventual validación procesal.

En paralelo, el expediente principal que investiga el denominado “caso del yate” en Marbella continúa su curso. Allí se intenta establecer si los gastos realizados durante el viaje se corresponden con los ingresos y bienes declarados por Insaurralde en su carácter de funcionario público, una línea de investigación que sigue abierta y en etapa de recolección de pruebas.

La reaparición de este nuevo material agrega presión a un escenario ya complejo, en el que convergen elementos patrimoniales, viajes al exterior y la evolución de la situación personal y política del ex funcionario, cuya trayectoria quedó severamente condicionada tras la difusión de los primeros episodios.

En el plano institucional, el caso también reaviva el debate sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y ex funcionarios, así como la trazabilidad del dinero en efectivo en grandes cantidades dentro de estructuras familiares y patrimoniales de alto nivel adquisitivo.

La evolución del expediente dependerá ahora de la validación técnica de los videos y de su eventual incorporación al conjunto probatorio, lo que podría ampliar el alcance de la investigación o, en su defecto, quedar como material de circulación sin valor judicial.