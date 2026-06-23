Martín Menem celebró el triunfo de De la Espriella y destacó el avance de las ideas liberales en la región

Martín Menem felicitó a Abelardo De la Espriella tras su victoria en las elecciones de Colombia.

El titular de Diputados sostuvo que los colombianos eligieron un cambio de rumbo político y económico.

El mensaje se produjo pocas horas después de las felicitaciones expresadas por Javier Milei.

Desde el oficialismo consideran que el resultado fortalece a los sectores que impulsan reformas de libre mercado.

La Casa Rosada interpreta la elección colombiana como una señal favorable para sus aliados regionales.

Menem reafirmó el alineamiento con la estrategia internacional promovida por el Gobierno argentino.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó a las felicitaciones por la victoria electoral de Abelardo De la Espriella en Colombia y destacó el resultado como un acontecimiento de relevancia política para América Latina. A través de sus redes sociales, el dirigente libertario expresó su respaldo al mandatario electo y sostuvo que los ciudadanos colombianos optaron por un cambio de rumbo basado en principios vinculados a la libertad económica, el orden institucional y la seguridad.

El mensaje de Menem llegó pocas horas después de que el presidente Javier Milei celebrara públicamente el resultado de los comicios colombianos. Desde el oficialismo argentino interpretan la victoria de De la Espriella como una señal favorable para los sectores políticos que impulsan reformas de mercado y una menor intervención estatal en la economía.

En su publicación, el titular de la Cámara baja sostuvo que la elección representa el cierre de una etapa política y el comienzo de una nueva orientación para Colombia. Según expresó, el resultado refleja una decisión de los votantes de abandonar políticas que, a su juicio, no lograron ofrecer respuestas satisfactorias a los desafíos económicos y sociales del país.

Menem calificó el triunfo del dirigente colombiano como un hecho histórico y aseguró que tendrá impacto más allá de las fronteras nacionales. En esa línea, afirmó que la llegada de De la Espriella a la presidencia podría influir en el debate político regional y fortalecer a los espacios que promueven reformas orientadas a la apertura económica y a la reducción del peso del Estado en distintas áreas de gestión.

La reacción del dirigente libertario coincidió con una de las consignas más utilizadas por el oficialismo argentino desde la llegada de Milei al poder. En su mensaje, destacó que las ideas de la libertad continúan expandiéndose en América Latina, una interpretación que también fue compartida por distintos referentes de La Libertad Avanza tras conocerse el resultado electoral colombiano.

Desde el Gobierno argentino consideran que la elección constituye una noticia positiva para la consolidación de alianzas políticas e ideológicas dentro de la región. Funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente entienden que el nuevo escenario abre la posibilidad de fortalecer vínculos con administraciones que comparten una visión similar sobre el funcionamiento de la economía y el rol de las instituciones.

En ese marco, la Casa Rosada observa con atención los cambios políticos que se producen en distintos países latinoamericanos. La estrategia internacional impulsada por Milei busca profundizar las relaciones con gobiernos y líderes que promueven políticas de libre mercado, disciplina fiscal y reformas estructurales orientadas a reducir la intervención estatal.

La elección colombiana estuvo marcada por una fuerte polarización política y una intensa campaña electoral. Sin embargo, desde el oficialismo argentino el análisis se concentró principalmente en el mensaje político que dejó el resultado y en lo que consideran una reafirmación de propuestas económicas alejadas de los modelos de izquierda que tuvieron protagonismo en varios países de la región durante los últimos años.

Para Menem, la victoria de De la Espriella constituye una señal de que una parte importante del electorado latinoamericano continúa demandando cambios profundos en materia económica y de seguridad. Bajo esa mirada, el dirigente libertario interpretó el resultado como una ratificación de una tendencia regional que favorece a los espacios políticos identificados con postulados liberales.

El pronunciamiento del presidente de la Cámara de Diputados también ratifica el alineamiento político con la agenda internacional impulsada por Milei. Ambos dirigentes han manifestado en reiteradas oportunidades su intención de construir una red de cooperación con líderes y gobiernos afines, con el objetivo de fortalecer una agenda común basada en la libertad económica, la apertura de mercados y el fortalecimiento institucional.