Argentina asegura el liderazgo del Grupo J y ya otea sus posibles rivales en 16avos

La Selección Argentina cerró de forma anticipada su objetivo inicial en la fase de grupos del Mundial 2026. Tras vencer consecutivamente a Argelia (3-0) y a Austria (2-0), el combinado nacional aseguró matemáticamente el primer puesto del Grupo J.

Incluso en el escenario de que la Albiceleste sufriera un tropiezo ante Jordania en la última fecha, ningún rival podrá desplazarla de la cima. Esto se debe al criterio de desempate del sistema olímpico (resultado entre sí), dado que Austria y Argelia —los únicos que matemáticamente podrían alcanzar la línea de los 6 puntos— ya cayeron en sus respectivos duelos directos frente al campeón del mundo.



Al clasificar como líder indiscutido de su zona, el cuadro reglamentario de la FIFA estipula que Argentina se medirá en los 16avos de final contra el 2° del Grupo H. El cruce ya tiene fecha y sede programadas: el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.



Respecto a la situación del Grupo H, las posiciones están al rojo vivo y la definición promete máxima paridad en la última jornada.

España lidera provisionalmente el grupo tras golear con autoridad a Arabia Saudita por 4-0. Sin embargo, todavía no tiene asegurado el primer puesto.

Uruguay y Cabo Verde mantienen vivas sus opciones de arrebatarle el liderazgo o de quedarse con el segundo boleto, luego de protagonizar un electrizante empate 2-2 en la segunda fecha.

La resolución definitiva de este grupo se dictará el viernes 26 de junio, cuando se enfrenten Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Cualquiera de las tres selecciones (españoles, uruguayos o caboverdianos) asoma en el radar como el próximo examen de eliminación directa para los dirigidos por Lionel Scaloni.