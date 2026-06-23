Scaloni sobre la actuación de Messi ante Austria

Lionel Scaloni analizó la victoria de la Selección Argentina ante Austria en Dallas y, lejos de detenerse únicamente en los dos goles de Lionel Messi, destacó el compromiso integral del capitán dentro del equipo. El entrenador valoró especialmente una acción que consideró representativa del espíritu colectivo de la Albiceleste.

“Cuando el equipo tuvo que correr y recuperar la pelota, él también lo hizo. Incluso participó en la jugada de uno de los goles tras una recuperación. Ya no quedan demasiadas palabras para describir lo que genera dentro de la cancha”, expresó el técnico, visiblemente admirado por la actuación del rosarino, que llegó a los 18 tantos en Copas del Mundo.

Más allá de la figura de Messi, Scaloni remarcó la dificultad del encuentro y elogió la capacidad de adaptación de sus dirigidos. “Fue un partido muy exigente. Austria nos obligó a trabajar mucho y el equipo respondió. Cuando hay que jugar, juega; cuando hay que sufrir, también sabe hacerlo”, señaló.

Sobre el planteo táctico, explicó que durante la pausa de hidratación insistió en la necesidad de mantener la calma y no apresurarse ante un rival que cerraba espacios. “La clave era mover la pelota con paciencia. Cuando encontramos espacios por dentro generamos peligro. No había necesidad de acelerar las jugadas”, detalló.

Scaloni piensa en la rotación para la última fecha

Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, el cuerpo técnico comenzó a proyectar el cierre de la fase de grupos. En ese sentido, el entrenador adelantó que podría realizar modificaciones en el próximo compromiso.

“La idea es que tengan minutos muchos de los chicos que vienen trabajando y esperando su oportunidad. Si el contexto lo permite, vamos a intentar hacerlo”, afirmó.

Preocupación por el estado físico de Cuti Romero

Una de las pocas noticias negativas de la jornada fue la salida anticipada de Cristian Romero. El defensor arrastraba una molestia física y será evaluado en las próximas horas.

“Todavía no sabemos exactamente qué tiene. Es una situación que venía arrastrando y vamos a esperar los estudios para tener un diagnóstico más claro. Ojalá no sea nada importante”, indicó Scaloni.

El vínculo con los hinchas

Por último, el entrenador destacó la conexión que existe entre este plantel y los miles de argentinos que acompañan al equipo en cada estadio.

“La ilusión que transmite este grupo es algo muy valioso. Los chicos se sienten identificados con estos jugadores por cómo compiten, por cómo representan la camiseta. Eso es una de las cosas más lindas que deja este proceso”, concluyó.