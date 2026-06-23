Argentina, Francia y Noruega avanzaron a la próxima ronda

Con el cierre de una nueva jornada de la fase de grupos, el Mundial 2026 empezó a perfilar a sus primeros clasificados para los cruces eliminatorios. Argentina selló su pase a los 16avos de final tras imponerse por 2-0 a Austria con una destacada actuación de Lionel Messi. En la misma fecha, Francia y Noruega también aseguraron su presencia en la próxima ronda.

México fue la primera selección en garantizar su clasificación. El conjunto azteca sumó dos triunfos consecutivos en el Grupo A, luego de vencer a Sudáfrica por 2-0 y a Corea del Sur por 1-0. Con puntaje ideal, no solo obtuvo el boleto a la siguiente fase, sino que además se aseguró el liderazgo de su zona.

Estados Unidos siguió el mismo camino. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino logró dos victorias en el Grupo D frente a Paraguay y Australia, alcanzando los seis puntos y asegurando su lugar en la etapa de eliminación directa.

Alemania también confirmó su clasificación tras una campaña perfecta. Después del contundente 7-1 sobre Curazao en el debut, los germanos tuvieron más dificultades frente a Costa de Marfil, pero un doblete de Deniz Undav les permitió dar vuelta el resultado y quedarse con una victoria clave para avanzar de ronda.

Por su parte, Argentina ratificó su candidatura al título con dos triunfos consecutivos: 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria. Lionel Messi fue la gran figura de ambos encuentros y alcanzó los cinco goles en el torneo, consolidándose además como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos.

En el Grupo I, Francia y Noruega también sellaron su clasificación. Los franceses superaron con autoridad a Irak por 3-0, mientras que los noruegos derrotaron a Senegal por 3-2 en un encuentro mucho más equilibrado. Con seis puntos cada uno, ambos seleccionados aseguraron su presencia en los 16avos y definirán el primer puesto de la zona en la última fecha.

Las selecciones clasificadas a 16avos de final

Hasta el momento, los equipos que ya aseguraron su lugar en la siguiente instancia son:

Argentina

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Noruega

Cómo sigue el Mundial 2026

Varias potencias quedaron muy cerca de sumarse a la lista de clasificados. Brasil, España e Inglaterra mantienen buenas posibilidades de avanzar, aunque todavía deben confirmar matemáticamente su presencia en la próxima ronda. En el caso del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, el empate en el debut impidió que la victoria conseguida en la segunda fecha alcanzara para sellar la clasificación.

Cabe recordar que en esta edición del Mundial avanzan a los 16avos de final los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros. La etapa de eliminación directa comenzará oficialmente el próximo 28 de junio y marcará el inicio de la lucha definitiva por el título.