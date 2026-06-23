El emotivo mensaje de Antonela Rocuzzo tras otra tarde brillante de Messi

Antonela Roccuzzo volvió a acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y compartió en sus redes sociales cómo vivió la victoria frente a Austria, un partido que tuvo a Lionel Messi como gran protagonista gracias a su doblete histórico.

A través de su cuenta de Instagram, la rosarina publicó varias imágenes desde las tribunas junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, siguiendo de cerca una nueva presentación de la Scaloneta. Como ya es habitual, también aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje cargado de amor y admiración al capitán argentino.

“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”, escribió Antonela para acompañar una de las fotos familiares tomadas durante el encuentro.

Entre las publicaciones también incluyó una postal de Messi celebrando uno de los tantos que le permitieron convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un logro que volvió a colocar al astro rosarino en el centro de todas las miradas.

Además de mostrar su apoyo a la Selección, Antonela compartió algunos momentos de la intimidad de la jornada. En uno de los videos que subió a sus historias se la pudo ver retocándose el maquillaje antes del partido, dejando en evidencia que no descuida ningún detalle incluso en medio de la emoción mundialista.

Mientras Argentina festejaba la clasificación a la siguiente ronda, Antonela volvió a ser una de las grandes protagonistas fuera de la cancha, acompañando a Messi y compartiendo con sus seguidores una jornada que quedará marcada por otro capítulo histórico del capitán albiceleste.