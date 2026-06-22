Impacto en Wimbledon: Serena Williams volverá a competir en singles con 44 años

El tenis mundial recibió una noticia que sacudió por completo la previa de Wimbledon 2026. El All England Club confirmó que Serena Williams Serena Williams formará parte del cuadro principal femenino gracias a una invitación especial (wild card), lo que significará su regreso a la competencia individual a los 44 años.

La histórica campeona estadounidense volverá a disputar un torneo de singles por primera vez desde su despedida del circuito en el US Open 2022. El regreso se producirá en el escenario donde construyó gran parte de su leyenda, ya que conquistó siete títulos individuales en Wimbledon a lo largo de su carrera.

Durante las últimas semanas, Serena había dado señales de un posible retorno al inscribirse en competencias de dobles sobre césped en Queen's y Berlín. Su evolución física y las buenas sensaciones en los entrenamientos terminaron de convencerla para aceptar el desafío de volver a competir individualmente en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.

La expectativa es enorme, ya que la ex número uno del mundo no juega un partido oficial de singles desde hace varios años. Sin embargo, su presencia genera una enorme atracción tanto para los fanáticos como para el circuito femenino, que volverá a contar con una de las máximas figuras de la historia del deporte.

Además de participar en el cuadro individual, la organización también le otorgó una invitación para disputar el torneo de dobles junto a su hermana Venus Williams, reeditando una de las duplas más exitosas y emblemáticas que tuvo el tenis profesional.

Más allá de las dudas lógicas sobre el ritmo competitivo tras tanto tiempo alejada de la actividad, la experiencia y el talento de Serena la convierten automáticamente en una de las grandes atracciones del certamen londinense. Su última participación en Wimbledon había sido en 2022, cuando cayó en la primera ronda ante Harmony Tan.

Ahora, todas las miradas apuntan al sorteo del cuadro principal, donde se conocerá el camino que deberá recorrer la múltiple campeona en un regreso que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año.