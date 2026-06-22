Lionel Scaloni elogió a Austria, bancó a Ancelotti y criticó a la FIFA

A horas del duelo frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y dejó varias definiciones importantes, tanto sobre el estado del plantel como sobre algunas cuestiones organizativas del certamen que no le terminan de convencer.

El entrenador de la Selección Argentina llevó tranquilidad al confirmar que todos los futbolistas están disponibles para el compromiso de este lunes, aunque también aprovechó para expresar su desacuerdo con las pausas de hidratación implementadas durante los encuentros debido a las altas temperaturas.

"El calor y que se pare el partido constantemente terminan beneficiando al equipo teóricamente más débil. Esto de jugar prácticamente en cuatro tiempos parece irreal", señaló el técnico santafesino, quien consideró que estas interrupciones modifican el desarrollo natural de los partidos.

Scaloni explicó que las pausas obligan a replantear estrategias en pleno encuentro y cambian la dinámica habitual de trabajo de los cuerpos técnicos.

"Todo lo que uno planifica puede cambiar en esos 22 minutos. Lo que normalmente se corrige en el entretiempo ahora se hace durante esas pausas", sostuvo. Y agregó: "Para los equipos que intentan atacar y proponer, le das tiempo al rival para reorganizarse. Es algo a lo que todavía cuesta adaptarse".

La respuesta a Ancelotti

Durante la conferencia también se refirió a las declaraciones de Carlo Ancelotti, quien había comparado distintos estilos de juego y aseguró que Argentina no practica un fútbol de alta intensidad, aunque destacó su calidad futbolística.

Lejos de generar polémica, Scaloni interpretó los dichos como un reconocimiento.

"Entendí perfectamente lo que quiso decir y lo dijo de buena manera. Fue más un halago que una crítica. Nos puso bien escuchar eso", afirmó el entrenador argentino.

Buenas noticias para la Selección

En cuanto al aspecto futbolístico, Scaloni confirmó la recuperación de varios jugadores que venían arrastrando molestias físicas.

"Paredes, Montiel y Tagliafico están recuperados. Este grupo siempre logra salir adelante tanto en los momentos buenos como en los malos. Estar acompañado por amigos hace todo más fácil", destacó.

Sobre el rival de turno, el técnico evitó cualquier tipo de confianza.

"Austria es un equipo complicado, con jugadores de gran nivel. Presionan muy bien y realizaron una excelente clasificación. Será un partido exigente", analizó.

El agradecimiento a los hinchas

Por último, Scaloni se tomó un momento para agradecer el apoyo de los miles de argentinos que acompañan al equipo en Estados Unidos y protagonizaron un multitudinario banderazo en Dallas.

"Nos dio bronca no haber podido ver a la gente desde el micro. El apoyo de los hinchas es un motor muy importante para nosotros", concluyó.