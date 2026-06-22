Eva Bargiela se sumó al espíritu cowboy en Texas antes del partido de Argentina

La fiebre mundialista sigue en aumento con cada presentación de la Selección Argentina en el torneo, y la expectativa se replica tanto en las calles como en las redes sociales. En la previa del duelo clave ante Austria, este lunes, las emociones de hinchas y celebridades volvieron a ocupar el centro de la escena. En ese contexto, Eva Bargiela protagonizó una experiencia familiar que combinó el aliento a la Albiceleste con el paisaje típico de Texas.

Recién llegada a Dallas junto a su pareja Gianluca Simeone, su hijo Faustino y su suegra Carolina Baldini, Eva sumó una nueva postal al álbum mundialista al trasladarse a Fort Worth para acompañar a Giuliano Simeone, integrante del plantel argentino.

Desde el inicio del viaje, Bargiela compartió su entusiasmo con sus seguidores. “Donde el oeste comienza”, escribió en una de sus primeras publicaciones, posando bajo el icónico cartel de Mule Alley, en el tradicional corredor de Fort Worth. Su look, con impronta country y detalles urbanos, no pasó desapercibido: short de cuero marrón, chaleco blanco, botas texanas y sombrero de ala ancha. Las luces cálidas de la calle adoquinada completaron la postal.

Los mensajes de sus allegados no tardaron en llegar. Gianluca comentó con un “Qué mujer”, mientras que Carolina sumó un “Qué linda noche”.

El viaje familiar también incluyó recorridos por distintos puntos emblemáticos de la ciudad, inmersos en la estética texana. Faustino, el más pequeño, se llevó todas las miradas con su look de mini cowboy: short de denim, camisa clara y sombrero, observando todo desde su cochecito. En otra imagen, se lo vio sonriente, reforzando el clima distendido del paseo. Carolina acompañó la estética con un estilo relajado a cuadros y botas.

Una de las paradas destacadas fue el Fort Worth Stock Yards, epicentro histórico de la cultura del rodeo. Las luces de neón, los locales de botas artesanales y las banderas estadounidenses en la avenida sirvieron de marco para una serie de postales nocturnas. Eva posó en las escalinatas principales con cartera cruzada y sombrero firme, sumándose a la celebración y al clima mundialista.

Más tarde, Gianluca y Eva compartieron un momento a solas caminando entre las luces del corredor principal. El ambiente de música country y el movimiento de fanáticos completaron una escena íntima en medio del bullicio. Faustino alternó entre el cochecito y los brazos de sus padres, atento a cada estímulo del entorno.

El dress code texano fue adoptado por toda la comitiva: en la postal grupal también participaron Carolina, la pareja de Giuliano, Irene Ariza, y la hermana del “Cholo” Simeone, Natalia, todas con estilismos acordes a la temática local: botas, sombreros y camisas a cuadros. La elección fue celebrada en redes por los seguidores.

El recorrido incluyó además una parada frente a un tradicional local de artesanías texanas, cuyo cartel de neón se convirtió en fondo de otra de las imágenes familiares.

En medio del viaje, el espíritu mundialista atravesó toda la experiencia. La previa del partido ante Austria se vivió con entusiasmo, emoción y el clima característico del público argentino en el exterior. Bargiela mostró el detrás de escena de una jornada que combinó fútbol, turismo y familia.

Así, la previa se transformó en una experiencia de celebración y descubrimiento, donde la pasión por la Selección se mezcló con nuevos paisajes y costumbres, en un recorrido familiar marcado por la emoción del Mundial.