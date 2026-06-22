Messi y De Paul sorprendieron con un cambio de imagen antes del duelo con Austria

La Selección Argentina vive horas de tranquilidad y confianza en la previa de un partido decisivo en el Mundial 2026. Antes de enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J, Lionel Messi y Rodrigo De Paul aprovecharon un momento de descanso para renovar su imagen de la mano de Dany Ale, el peluquero que acompaña habitualmente al plantel albiceleste.

A través de una publicación en redes sociales, el estilista mostró a ambos futbolistas relajados en la concentración instalada en Kansas City. Messi eligió retocar su corte y regresar a un look más clásico, dejando atrás el cabello más largo con el que había comenzado la competencia.

De Paul, en tanto, mantuvo el perfil más sobrio que viene mostrando en los últimos meses. El mediocampista dejó de lado los peinados extravagantes y los colores llamativos que lo caracterizaron en otras etapas de su carrera para apostar nuevamente por un corte corto y prolijo.

Mientras tanto, las novedades deportivas también son positivas para el cuerpo técnico. Lionel Scaloni recuperó a varios jugadores que arrastraban molestias físicas y podrá contar con un plantel prácticamente completo para el compromiso frente al conjunto austríaco.

Tras finalizar su estadía en Kansas City, la delegación argentina emprendió viaje hacia Arlington, donde quedó concentrada para el encuentro que podría acercarla de manera definitiva a la clasificación para la próxima instancia del certamen. Luego de la victoria en el debut, la Albiceleste buscará sumar nuevamente y encaminar su pase a la siguiente ronda antes de cerrar la fase de grupos ante Jordania.