El plan para regularizar deudas en Santa Fe superó expectativas y ya suma acuerdos por casi $13.000 millones

A un mes de su puesta en marcha, el Plan Especial de Pagos impulsado por el Gobierno de Santa Fe muestra resultados que superaron las previsiones iniciales. Miles de contribuyentes ya aprovecharon la herramienta diseñada para regularizar obligaciones tributarias en condiciones favorables, generando un importante nivel de adhesión y una significativa recuperación de recursos para la provincia.

De acuerdo con datos oficiales, durante las primeras semanas de vigencia del programa se alcanzaron acuerdos por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos. El resultado fue destacado por las autoridades provinciales, que consideran la iniciativa como una herramienta clave para aliviar la situación financiera de familias, comerciantes y pequeños contribuyentes en un contexto económico complejo.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló que cerca de 9.500 santafesinos ya formalizaron su incorporación al plan, una cifra que refleja el interés generado por las facilidades de pago ofrecidas por la administración provincial.

Uno de los aspectos más valorados por los contribuyentes fue la posibilidad de acceder a esquemas de financiación con condiciones especiales. En particular, el denominado Plan A concentró la mayor cantidad de adhesiones. Esta modalidad está orientada a personas con patrimonios más reducidos y permite cancelar deudas en hasta doce cuotas sin interés.

Según los registros oficiales, más de 7.100 contribuyentes eligieron esta alternativa. Dentro de ese grupo, la mayor cantidad de regularizaciones correspondió al Impuesto Patente Automotor, seguido por el Impuesto Inmobiliario y las obligaciones vinculadas a Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con un mayor volumen patrimonial, también registró una importante aceptación y acumuló más de dos mil convenios formalizados durante el primer mes de funcionamiento.

El programa contempla además beneficios específicos para sectores que atraviesan dificultades económicas particulares. Entre ellos se encuentran los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad, quienes pueden acceder a planes de financiación extendidos de hasta 36 meses sin interés.

Desde el Gobierno provincial sostienen que esta medida busca brindar una herramienta de apoyo a actividades que enfrentan problemas derivados del retraso en la actualización de aranceles y de las dificultades financieras que afectan al sector.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal del programa no es únicamente incrementar la recaudación, sino también ofrecer alternativas que permitan a los contribuyentes normalizar su situación fiscal sin afrontar costos financieros elevados.

Mientras tanto, la Administración Provincial de Impuestos continuará desarrollando campañas de difusión y notificación digital para incentivar nuevas adhesiones. El organismo considera que la reducción de los niveles de morosidad sigue siendo uno de los principales desafíos de la gestión tributaria.

Con estos primeros resultados, el Ejecutivo provincial interpreta que la iniciativa logró combinar dos objetivos centrales: facilitar el saneamiento de deudas de miles de santafesinos y fortalecer los ingresos públicos en un contexto económico que continúa presentando importantes desafíos tanto para las familias como para las administraciones estatales.