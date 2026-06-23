La industria santafesina muestra señales de recuperación, pero pierde terreno frente al avance del agro

La actividad industrial de Santa Fe atraviesa una etapa marcada por fuertes contrastes. Mientras el complejo agroexportador continúa consolidando su protagonismo y sostiene buena parte del dinamismo económico provincial, los sectores manufactureros vinculados a la producción industrial enfrentan dificultades para recuperar competitividad y participación en los mercados externos.

Así surge del último Monitor Industrial elaborado por el Centro de Estudios DEMOS, que analiza la evolución de la producción, el empleo y las exportaciones durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el informe, la actividad industrial provincial registró en marzo un crecimiento interanual del 3%, cortando una racha de ocho meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, la mejora no alcanza para revertir la tendencia negativa acumulada durante los últimos años.

El balance del primer trimestre muestra una caída del 6,9% en comparación con el mismo período de 2025. Además, el nivel de actividad permanece un 7% por debajo de los registros observados en marzo de 2023, considerado uno de los años de mejor desempeño reciente para la industria santafesina.

Los especialistas advierten que la recuperación observada responde en gran medida a una base de comparación baja y que todavía no existen indicadores suficientes para hablar de una reactivación sostenida del sector.

Uno de los puntos más destacados del relevamiento es el desempeño de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que continúan siendo el principal sostén de las exportaciones provinciales. Durante el primer trimestre del año, estas ventas al exterior crecieron un 17,1% en valor y un 9,8% en volumen.

Entre los productos que impulsaron este resultado aparecen el aceite de girasol, la carne bovina, la harina de soja, los productos de molinería, los lácteos y la miel. El informe destaca especialmente el papel de la cadena agroindustrial vinculada al complejo sojero, que sigue siendo uno de los motores económicos más importantes de Santa Fe.

La situación es diferente para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Entre enero y marzo de este año, las exportaciones industriales registraron una caída del 16,3% en dólares y del 7,6% en toneladas comercializadas al exterior.

Los sectores más afectados fueron los vinculados a productos químicos, metales comunes, cueros, maquinaria y equipos, autopartes y material de transporte terrestre, actividades que históricamente aportaron una importante cuota de valor agregado a la economía provincial.

El estudio también señala una pérdida sostenida de participación de las manufacturas industriales dentro del total exportado por Santa Fe. Mientras años atrás representaban alrededor del 15% de las ventas externas, actualmente explican apenas el 8%, reflejando una creciente concentración de las exportaciones en productos ligados al sector agropecuario.

A las dificultades exportadoras se suman señales de debilidad en el entramado empresarial. Durante el último año desaparecieron 165 empresas industriales, al pasar de 5.743 a 5.578 firmas registradas. El dato equivale a un promedio de aproximadamente 14 cierres por mes.

En materia laboral, la industria perdió 2.431 puestos de trabajo registrados durante 2025. Aunque los primeros meses de 2026 muestran cierta estabilidad en los niveles de empleo, el sector todavía no logra recuperar el terreno perdido.

Los salarios industriales también exhibieron una leve mejora en términos reales durante febrero, aunque continúan condicionados por la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2024.

El informe concluye que la economía santafesina atraviesa una transformación productiva en la que los sectores vinculados al agro ganan protagonismo, mientras las actividades manufactureras enfrentan mayores dificultades para sostener su peso relativo.

En este contexto, la evolución de la actividad económica aparece cada vez más ligada a variables externas como el desempeño de las cosechas, los precios internacionales de los commodities y las condiciones climáticas, mientras persiste el desafío de recuperar competitividad y fortalecer los sectores industriales de mayor valor agregado.

Para los analistas, el escenario actual plantea un debate de fondo sobre el futuro de la matriz productiva provincial y la necesidad de generar políticas que permitan recomponer el papel de la industria dentro del desarrollo económico de Santa Fe.