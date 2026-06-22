Colombia: ganó Abelardo de la Espriella dejando atrás la decadencia y el fracaso de la izquierda

Por Carlos Zimerman

Las elecciones presidenciales colombianas dejaron mucho más que un cambio de nombre en la Casa de Nariño. La victoria de Abelardo de la Espriella representa un mensaje político contundente de una sociedad que decidió modificar el rumbo que había tomado el país durante los últimos años.

Los colombianos hablaron en las urnas y enviaron una señal inequívoca: la promesa de transformación de la izquierda no logró satisfacer las expectativas de una mayoría de ciudadanos que hoy reclaman más seguridad, más crecimiento económico y una inserción internacional más sólida y previsible.

El triunfo de Abelardo de la Espriella no debe analizarse únicamente como una derrota electoral del oficialismo. Es, sobre todo, la expresión de un agotamiento político. Millones de colombianos entendieron que el país necesitaba recuperar certezas en momentos donde la inseguridad, las dificultades económicas y la polarización parecían ocupar cada vez más espacio en la vida cotidiana.

La llegada de Abelardo de la Espriella abre ahora una nueva oportunidad. No porque un hombre por sí solo pueda resolver problemas estructurales acumulados durante décadas, sino porque encarna una visión diferente del Estado, de la economía y de las relaciones internacionales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva etapa será el vínculo con los Estados Unidos. Todo indica que la relación bilateral volverá a ocupar un lugar central en la estrategia internacional colombiana. No es casualidad que desde Washington hayan llegado rápidamente señales positivas hacia el nuevo gobierno. Colombia necesita aliados fuertes para enfrentar desafíos complejos y volver a posicionarse como una referencia regional.

Pero la verdadera dimensión de esta elección excede las fronteras colombianas. Lo ocurrido es observado con atención en toda América Latina. En una región donde numerosos países atraviesan crisis económicas, institucionales y de seguridad, el resultado colombiano demuestra que las sociedades siguen dispuestas a revisar sus decisiones y a cambiar de dirección cuando consideran que las circunstancias lo requieren.

Por supuesto, el desafío recién comienza. Ganar una elección es mucho más sencillo que gobernar. Las expectativas son enormes y la paciencia social suele ser limitada. Los ciudadanos no votaron solamente un discurso; votaron la esperanza de obtener resultados concretos.

Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar protagonismo internacional, fortalecer sus instituciones, atraer inversiones y consolidarse como un ejemplo de estabilidad y crecimiento en la región

Ahora será el tiempo de los hechos. Pero el mensaje de las urnas ya quedó escrito. Colombia decidió cambiar de rumbo y apostar por una nueva etapa. El éxito o el fracaso de ese desafío dependerá de la capacidad del nuevo presidente para transformar la esperanza en resultados.

¿Quién es Abelardo de la Espriella, el hombre que acaba de convertirse en presidente de Colombia?

La política colombiana acaba de vivir uno de los cambios más profundos de su historia reciente. Con una victoria ajustada en el balotaje frente al senador oficialista Iván Cepeda, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia y puso fin al primer ciclo de gobierno de izquierda encabezado por Gustavo Petro.

A sus 47 años, De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin haber ocupado previamente cargos electivos. Su desembarco en la presidencia representa la irrupción de una figura ajena a la política tradicional, construida sobre un discurso de mano dura contra el crimen, reducción del Estado y defensa de la iniciativa privada.

Abogado de profesión, empresario exitoso y una personalidad ampliamente conocida en los medios colombianos, De la Espriella desarrolló gran parte de su carrera lejos de la actividad partidaria. Durante años exhibió en sus redes sociales una vida vinculada al lujo, los negocios y los viajes internacionales. Incluso residió durante una etapa en la ciudad italiana de Florencia antes de lanzarse de lleno a la competencia política.

Durante la campaña presidencial construyó una imagen de dirigente disruptivo, convencido de que el Estado debe ser administrado con criterios empresariales. Una de sus frases más repetidas fue: "Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades", una definición que sintetiza buena parte de su estrategia electoral.

Su propuesta política estuvo inspirada en líderes como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, a quienes suele mencionar como referentes de una nueva generación de dirigentes que desafían las estructuras tradicionales de poder. De hecho, sostiene que "la política necesita más empresarios y menos políticos", una idea que se convirtió en uno de los ejes centrales de su campaña.

Seguridad y combate al narcotráfico

La inseguridad y el avance de las organizaciones criminales fueron los temas que impulsaron gran parte de su crecimiento electoral. De la Espriella prometió combatir con dureza a las mafias y a los grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

Su posición es diametralmente opuesta a la estrategia impulsada por el gobierno de Petro, que apostó por negociaciones simultáneas con distintos actores armados. El presidente electo sostiene que quienes no se sometan a la justicia deberán enfrentar una respuesta contundente del Estado.

También propuso fortalecer la cooperación militar con Estados Unidos e Israel para combatir el narcotráfico y recuperar el control territorial en las zonas más conflictivas del país.

Un Estado más pequeño

En materia económica, el nuevo mandatario plantea una fuerte reducción del tamaño del Estado. Entre sus propuestas figura disminuir la estructura estatal en un 40%, impulsar al sector privado y generar condiciones para atraer inversiones.

Su visión parte de la idea de que Colombia necesita recuperar competitividad y crecimiento económico después de varios años de incertidumbre y bajo dinamismo productivo.

Un dirigente rodeado de polémicas

La campaña presidencial no estuvo exenta de controversias. Sus adversarios cuestionaron reiteradamente el origen de su fortuna y algunas declaraciones públicas que fueron calificadas como machistas u ofensivas.

También recibió críticas por expresiones radicales contra la izquierda y por comentarios realizados en entrevistas sobre episodios de su juventud. Sin embargo, ninguna de esas polémicas logró afectar significativamente su caudal electoral.

Por el contrario, sus seguidores interpretan que su estilo directo y confrontativo es precisamente una de las razones que explican su llegada al poder.

Religión, familia y valores

Padre de cuatro hijos, aficionado al golf y cantante lírico amateur, De la Espriella reivindica abiertamente los valores judeocristianos. Aunque en algún momento se definió como ateo, asegura haber atravesado una profunda transformación espiritual que modificó su visión de la vida y de la política.

Durante la campaña habló reiteradamente de la necesidad de impulsar una "contrarrevolución cultural" frente a las ideas progresistas que, según su mirada, dominaron parte del debate público durante los últimos años.

El desafío de gobernar

La victoria electoral convierte a Abelardo de la Espriella en una de las figuras políticas más observadas de América Latina. Sus promesas de seguridad, crecimiento económico y transformación institucional despertaron enormes expectativas entre sus votantes.

Ahora comienza la etapa más difícil. Gobernar un país atravesado por problemas de seguridad, narcotráfico, polarización política y dificultades económicas exigirá mucho más que un discurso de campaña.

Lo cierto es que millones de colombianos apostaron por él como la alternativa para cambiar el rumbo del país. Y desde este momento, el empresario que prometió administrar el Estado como una empresa deberá demostrar si puede convertir sus propuestas en resultados concretos para Colombia.