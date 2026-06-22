Giro a la derecha en Colombia: el fanático de Milei Abelardo De la Espriella se consagra presidente electo

Colombia ha dado un vuelco político de proporciones históricas. En un escrutinio sumamente reñido que mantuvo en vilo a toda la región, el abogado y empresario Abelardo De la Espriella se impuso en la segunda vuelta electoral frente al candidato oficialista Iván Cepeda, consagrándose como el sucesor de Gustavo Petro. Con más del 98% de las mesas procesadas por la Registraduría Nacional, el líder de la coalición Defensores de la Patria obtuvo el 49,66% de los votos. Esta ajustada victoria, que rozó los trece millones de sufragios, pone fin a la era del progresismo y abre una nueva etapa de profunda incertidumbre y reconfiguración institucional en el país de más de 53 millones de habitantes.

Este triunfo representa la cúspide de un fenómeno político sin precedentes modernos, caracterizado por un ascenso meteórico que desafió y fracturó las estructuras tradicionales en apenas once meses. A sus 47 años, De la Espriella saltó de los tribunales a la cúspide del poder público tras fundar su movimiento en julio de 2025. Antes de su conversión en líder de masas, el flamante mandatario electo era una celebridad mediática conocida por ser el abogado defensor de figuras de alta controversia internacional y por liderar un conglomerado comercial dedicado a la indumentaria y productos de lujo. Su campaña rompió los moldes de la ortodoxia mediante una retórica provocadora, apelando al uso constante de símbolos nacionales y a una narrativa que prometía rescatar a la nación de lo que denominó "las horas más oscuras".

Definido abiertamente como un líder de derecha, el futuro jefe de Estado estructuró su plataforma política bajo el influjo y admiración de referentes globales como Donald Trump y Javier Milei. Entre sus principales promesas de gestión destaca una estrategia de "mano de hierro" para combatir al narcotráfico y desmantelar las organizaciones del crimen organizado que operan en el territorio. Asimismo, logró captar el voto de las mayorías mediante un férreo discurso conservador en materia social, criticando con dureza el aborto y aglutinando el respaldo masivo de los cultos religiosos locales.

A pesar de las impugnaciones que despertó su condición de ciudadano con triple nacionalidad (colombiana, italiana y estadounidense), el aval de la Justicia electoral despejó su camino hacia la Casa de Nariño. Ahora, el nuevo mandatario electo se prepara para asumir las riendas de un país altamente polarizado, enfrentando el complejo reto de transformar su lema de campaña de construir una "patria milagro" en reformas económicas y de seguridad efectivas.