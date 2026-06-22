Facundo Arana se reconcilió con María Susini y explicó cómo superaron la crisis

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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Facundo Arana confirmó que atraviesa una reconciliación con María Susini. Luego de la crisis que la pareja había enfrentado el año pasado, el actor se refirió al presente del vínculo con la madre de sus tres hijos y aseguró que ambos decidieron volver a intentarlo.

“Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años”, expresó en diálogo con Ola Stream.

El actor hizo referencia así a la separación que habían atravesado tras casi dos décadas juntos. “Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo, pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro. Nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante”, explicó.

Las declaraciones llegan pocos días después de que en LAM (América) aseguraran que la pareja había decidido apostar nuevamente al amor. En aquel momento, Pepe Ochoa contó que, tras un período de distancia, ambos comenzaron a reencontrarse y a recomponer el vínculo.

Arana, sin embargo, dejó en claro que el proceso es paulatino y sin apuros. “Para una persona como yo, que piensa que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, esta cosa de ir de a poco me cuesta mucho”, reconoció.

En esa línea, agregó una reflexión sobre esta nueva etapa: “Hay veces que uno tiene que apostar, y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo”.

La historia entre Arana y Susini comenzó en 2007 y se consolidó rápidamente. Fruto de la relación nacieron India y los mellizos Yaco y Moro. A lo largo de los años fueron una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, y tras un período de distancia a fines de 2025, hoy transitan un intento de reconciliación.

Con sus propias palabras, el actor dejó entrever que la pareja busca reconstruirse con calma y escribir un nuevo capítulo juntos.

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