Avanza la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni y la fiscalía profundiza el análisis de sus movimientos financieros

La fiscalía y la DAFI avanzan en el análisis patrimonial de Manuel Adorni.

Los investigadores examinan gastos que habrían sido realizados fuera de los circuitos bancarios tradicionales.

Pollicita solicitó un informe técnico sobre la evolución histórica del Bitcoin desde 2013.

La causa incorporó documentación proveniente de organismos públicos, empresas y expedientes judiciales.

La Justicia analiza el origen de fondos atribuidos por Adorni a inversiones en criptomonedas.

Persisten diferencias entre los gastos declarados por el funcionario y los montos informados por un contratista.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos capítulos en los últimos días con la incorporación de documentación, testimonios y análisis técnicos que buscan esclarecer el origen de parte de su patrimonio. En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita mantuvo una extensa reunión de trabajo con especialistas de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de asistir en el examen de información contable y patrimonial compleja.

El encuentro se extendió durante casi tres horas y tuvo como eje central la evaluación de los elementos probatorios ya incorporados al expediente y aquellos que todavía requieren documentación complementaria. La fiscalía procura determinar si existen inconsistencias entre los bienes declarados por el funcionario y los gastos detectados durante la investigación.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores está relacionado con una serie de erogaciones que, según distintos testimonios, habrían sido realizadas por fuera de los circuitos bancarios tradicionales. Para respaldar esas afirmaciones, diversos testigos aportaron facturas, remitos, conversaciones y otros documentos que actualmente son objeto de análisis por parte de los peritos.

Como parte de las medidas impulsadas por Pollicita, los especialistas de la DAFI trabajan en la elaboración de un informe preliminar destinado a ordenar la información recopilada hasta el momento. El objetivo es brindar una base técnica que permita delimitar con mayor precisión el objeto procesal de la investigación, especialmente luego de las rectificaciones patrimoniales realizadas por el propio funcionario.

Entre las tareas solicitadas por la fiscalía figura también la confección de un cuadro técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad. Ese requerimiento se encuentra directamente relacionado con una de las explicaciones presentadas por Adorni para justificar una parte significativa del crecimiento de su patrimonio.

Mientras tanto, la fiscalía continúa recibiendo documentación proveniente de distintos organismos públicos y privados. Entre los elementos incorporados figura el expediente de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado provincial.

Asimismo, se agregaron respuestas relacionadas con la participación de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en una fundación vinculada a actividades académicas. A raíz de la información obtenida, la fiscalía analiza requerir nuevos datos a instituciones educativas relacionadas con dicha entidad.

La investigación también se extendió a movimientos vinculados con propiedades familiares. En ese sentido, fueron remitidos registros sobre ingresos y egresos de proveedores y contratistas que participaron en reformas realizadas en la vivienda del matrimonio. Paralelamente, se recibieron informes sobre operaciones inmobiliarias vinculadas a integrantes del grupo familiar.

Otro de los documentos incorporados al expediente corresponde a una empresa comercial que confirmó operaciones de compra registradas por más de ocho millones de pesos. La fiscalía busca determinar si esas transacciones guardan relación con el patrimonio bajo análisis.

Por otra parte, organismos nacionales remitieron información relevante para reconstruir la evolución económica del funcionario y su entorno. Entre esos documentos figuran declaraciones juradas rectificadas correspondientes a distintos períodos fiscales y los antecedentes laborales completos del matrimonio durante más de una década.

La Justicia también recibió el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del funcionario. Los investigadores esperan encontrar allí elementos que permitan esclarecer el origen de determinados fondos cuya existencia fue mencionada por el propio jefe de Gabinete al momento de explicar la composición de su patrimonio.

Las principales dudas giran precisamente en torno a la procedencia de recursos que Adorni atribuyó a una inversión en criptomonedas realizada años atrás. Según manifestó, parte de los fondos utilizados para esa operación provenían de ahorros hallados en la vivienda de su padre. Sin embargo, los investigadores intentan establecer si existen documentos que respalden esa versión.

Otro punto bajo análisis es la diferencia detectada entre los gastos declarados por el funcionario para obras realizadas en su vivienda y el monto que afirmó haber percibido el contratista encargado de los trabajos. Esa divergencia es considerada por los investigadores como uno de los aspectos que requiere mayores precisiones.

Con la incorporación constante de nueva documentación y el avance de los estudios técnicos, la fiscalía busca reconstruir en detalle la evolución patrimonial del jefe de Gabinete para determinar si existen elementos suficientes que permitan sostener las sospechas que dieron origen a la causa.