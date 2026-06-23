Ranking de carbohidratos: cuáles conviene elegir y cuáles evitar según una nutricionista

Los carbohidratos suelen generar dudas frecuentes en el marco de una alimentación saludable, ya que existen distintos tipos y su impacto en el organismo depende de su origen y composición. Este análisis se basa en la perspectiva de la dietista y farmacéutica María Casas, cuyas declaraciones fueron recogidas por la revista Women’s Health. La especialista sostiene que “no todos los carbohidratos son iguales” y propone una clasificación en formato de ranking para diferenciarlos según su impacto en la salud.

Ranking de los peores hidratos de carbono según María Casas

6. Miel y sirope de agave

En el sexto puesto, la profesional advierte que “la miel no ha demostrado efectos beneficiosos en humanos comparada con productos azucarados y debe consumirse la menor cantidad posible”. El sirope de agave se ubica en el mismo nivel de precaución.

5. Cereales azucarados

Ocupan el quinto lugar: “Llevan harinas refinadas, alta cantidad de azúcar y producen poca saciedad”.

4. Bebidas azucaradas

En este escalón se encuentran refrescos, jugos industriales y bebidas energéticas. Su consumo prolongado “aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular e hipertensión”.

3. Galletas

Se ubican en el tercer puesto por contener “harinas refinadas, grasas de mala calidad y grasas saturadas”. Además, se destacan por su alto contenido de azúcar añadido y su baja densidad nutricional, lo que favorece el consumo excesivo.

2. Facturas

En segundo lugar aparecen las facturas, señaladas por su baja saciedad, mala calidad de grasas y alto contenido de azúcar, además de su efecto en el aumento del colesterol.

1. Productos ultraprocesados en general

Encabezan el ranking como categoría global por concentrar múltiples características negativas: baja saciedad, alta palatabilidad, exceso de azúcares, grasas de baja calidad y escaso valor nutricional.

Carbohidratos aceptables: características y ejemplos

El pan blanco se incluye dentro de esta categoría. Aunque está elaborado con harinas refinadas y aporta menos fibra que el integral, no se asocia directamente a mayor riesgo de obesidad, diabetes o enfermedad cardiovascular cuando su consumo es moderado.

El arroz blanco es considerado un alimento simple, con baja densidad energética y sin combinación de azúcar, grasa y sal, como ocurre en los ultraprocesados.

La pasta refinada, aunque tiene menos fibra que la integral, presenta una digestión más lenta por su estructura compacta, por lo que su respuesta glucémica es más moderada que la del pan blanco.

En cuanto a las patatas, Casas señala que es un caso particular: aportan mayor saciedad por caloría consumida. Sin embargo, su impacto depende de la preparación: cocidas o al horno tienen baja densidad energética y alto poder saciante, mientras que fritas aumentan significativamente su carga calórica.

Ranking de los mejores hidratos de carbono según María Casas

4. Verduras ricas en hidratos

Incluyen alimentos como la batata, que aporta fibra, antioxidantes y alta densidad de nutrientes. Se destaca su presencia en dietas asociadas a mayor longevidad.

3. Cereales integrales

Se ubican en este nivel siempre que conserven el grano completo. La avena regula el apetito, mejora la microbiota y reduce el colesterol. El arroz integral aporta más fibra y nutrientes que el refinado.

2. Fruta y fruta desecada

La fruta es considerada una fuente clave de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. La fruta desecada, como los dátiles, aporta beneficios nutricionales concentrados y es considerada una opción saludable.

1. Legumbres

Ocupan el primer puesto del ranking. Son consideradas excelentes fuentes de proteína vegetal, con impacto positivo en la microbiota, la salud cardiovascular y el riesgo de enfermedades metabólicas. Además, se destacan por su alto valor nutricional y bajo impacto ambiental.