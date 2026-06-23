Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio: síntomas, cómo detectarlo y tratamiento

La noticia de que el entrenador de fútbol de 40 años haya sufrido un infarto en plena actividad generó sorpresa entre los hinchas. Fernando Gago, director técnico de la Universidad de Chile, fue intervenido con éxito tras haber sentido dolor en el pecho luego de dirigir un partido.

El episodio, sin embargo, no es tan infrecuente como parece ni está reservado exclusivamente a personas mayores o sedentarias. Es una oportunidad para entender qué es realmente un infarto y cómo reconocerlo a tiempo.

Qué pasa en el corazón durante un infarto

El infarto agudo de miocardio se produce cuando una arteria coronaria se obstruye, generalmente por la ruptura de una placa de grasa que genera un coágulo. Esa obstrucción impide el flujo de sangre y provoca daño en el músculo cardíaco.

La causa más frecuente es la aterosclerosis, aunque en casos menos habituales puede originarse por inflamación arterial, infecciones, consumo de ciertas drogas o traumatismos.

El riesgo aumenta en personas con tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Se trata de una urgencia médica: la mortalidad antes de llegar al hospital supera el 40%, mientras que con atención precoz dentro de las primeras horas los tratamientos actuales permiten una recuperación en la mayoría de los casos.

Cómo se manifiesta

El síntoma más característico es un dolor intenso en el pecho, con sensación de opresión, que puede irradiarse al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda o abdomen y durar más de veinte minutos. Puede acompañarse de dificultad para respirar, sudoración fría, náuseas o mareos.

Un dato clave es que en mujeres, personas mayores o pacientes con diabetes los síntomas pueden ser atípicos o incluso leves. Además, alrededor de la mitad de los infartos puede presentarse sin síntomas previos claros, lo que lo convierte en la primera manifestación de una enfermedad coronaria silenciosa.

Cómo se diagnostica y trata

El diagnóstico se realiza mediante un electrocardiograma urgente, junto con análisis de sangre que detectan troponinas, proteínas que se liberan cuando hay daño cardíaco. La ecocardiografía complementa el estudio al evaluar el funcionamiento del corazón.

Cuando una arteria está completamente obstruida, el tratamiento más eficaz es la angioplastia coronaria urgente, que permite reabrir la arteria e implantar un stent. En casos en los que no se puede intervenir de inmediato, se utilizan fármacos trombolíticos para disolver el coágulo.

Cómo sigue la vida después de un infarto

Tras la fase aguda comienza la rehabilitación cardíaca, con actividad física progresiva y supervisada. Se recomiendan ejercicios aeróbicos de baja intensidad —como caminar, nadar o andar en bicicleta— durante aproximadamente 30 minutos diarios, cinco veces por semana, siempre con autorización médica.

Entre los beneficios del ejercicio posinfarto se destacan:

mejora del aporte de oxígeno a los tejidos

reducción del colesterol y la presión arterial

disminución de la ansiedad post evento cardíaco

Antes de retomar la actividad, los especialistas recomiendan precauciones básicas: calentamiento previo, evitar el agotamiento, suspender ante dolor torácico o mareos y no entrenar en ayunas.

El tratamiento farmacológico suele incluir antiagregantes (como aspirina), betabloqueantes y estatinas. Finalmente, dejar de fumar sigue siendo la medida preventiva más importante para evitar un nuevo episodio.