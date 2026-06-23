Qué dijo la prensa austriaca sobre el partido de Messi

La Selección Argentina derrotó 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a los 16avos de final. Lionel Messi volvió a ser determinante con una actuación sobresaliente que no pasó desapercibida ni siquiera para la prensa austríaca, que llenó de elogios al capitán albiceleste pese a la caída de su seleccionado.

Uno de los medios más importantes del país europeo, Kronen Zeitung, destacó la jerarquía del conjunto argentino y remarcó que Austria poco pudo hacer ante la vigente campeona del mundo. El periódico señaló que, pese al esfuerzo realizado durante gran parte del encuentro, el talento de Messi terminó inclinando definitivamente el resultado.

En la misma línea, el diario Kurier resumió el partido con un título contundente: “Messi marcó la diferencia”. El medio vienés resaltó la influencia del rosarino en los momentos decisivos y cómo logró destrabar un partido que durante varios pasajes se presentó equilibrado desde lo táctico.

Los análisis también hicieron foco en el fenómeno que genera el capitán argentino fuera de la cancha. Kurier describió un estadio colmado de fanáticos vestidos con camisetas argentinas y destacó la enorme expectativa que genera cada presentación del astro rosarino alrededor del mundo.

Por su parte, Die Presse elogió el nivel exhibido por el futbolista argentino y aseguró que fue una de las grandes figuras de la jornada. Incluso señaló que el resultado pudo haber sido más amplio si Messi hubiera convertido el penal que desperdició durante el encuentro.

La prensa internacional se rindió ante Messi

La actuación del capitán argentino también tuvo repercusión en los principales medios deportivos del planeta. En España, Marca destacó la vigencia del rosarino y calificó su rendimiento como una nueva demostración de grandeza en el escenario más importante del fútbol mundial.

Desde Italia, La Gazzetta dello Sport lo definió como el líder absoluto de esta versión de la Selección Argentina y resaltó su capacidad para seguir siendo decisivo a pocos días de cumplir 39 años.

En Francia, L’Equipe puso el foco en el récord alcanzado por el delantero y remarcó que continúa ampliando su legado en la historia de los Mundiales. Con sus goles frente a Austria, Messi se consolidó como el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, superando definitivamente las marcas que compartía con otras leyendas del fútbol internacional.