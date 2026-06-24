Atlético de Madrid analiza denunciar al Barcelona ante la FIFA tras una revelación de Julián Álvarez

Julián Álvarez sacudió el mercado de pases europeo al reconocer públicamente su intención de abandonar el Atlético de Madrid para cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera. A raíz de esas declaraciones, la dirigencia del conjunto rojiblanco decidió avanzar con una denuncia formal ante la FIFA contra el Barcelona, al considerar que el club catalán habría mantenido contactos con el delantero argentino sin la autorización correspondiente.

Desde la entidad madrileña sostienen que el Blaugrana habría iniciado conversaciones directas con el campeón del mundo mientras este mantiene un contrato vigente, incumpliendo así los procedimientos establecidos por la normativa internacional para las transferencias entre clubes.

La situación tomó mayor repercusión luego de que el ex atacante de River realizara declaraciones que fueron interpretadas como una clara señal de su deseo de cambiar de equipo. Sus palabras llegaron en medio del Mundial 2026, un escenario de máxima exposición que terminó potenciando el impacto mediático del caso.

El argumento legal del Atlético de Madrid

La postura del Atlético se apoya en el denominado “período protegido”, una figura contemplada en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

Álvarez firmó contrato con la institución española a mediados de 2024 y tiene vínculo vigente hasta junio de 2030. Al encontrarse todavía dentro de los primeros años de ese acuerdo, cualquier intento de inducir al futbolista a romper unilateralmente su contrato podría derivar en sanciones deportivas y económicas.

Por ese motivo, el club colchonero considera que existieron movimientos irregulares en torno al interés del Barcelona y busca que la FIFA investigue lo sucedido.

Las posibles consecuencias para el Barcelona

En caso de que el reclamo prospere y se compruebe una infracción, el Barcelona podría enfrentar importantes castigos disciplinarios.

Entre las sanciones contempladas por la normativa internacional aparece la posibilidad de recibir una prohibición para incorporar futbolistas durante varias ventanas de transferencias, una medida que impactaría directamente en la planificación deportiva de la institución catalana.

¿También podría haber sanciones para Julián Álvarez?

El delantero argentino tampoco quedaría exento de consecuencias si la FIFA determina que participó activamente en una eventual violación de las reglas contractuales.

Según el reglamento vigente, los jugadores involucrados en este tipo de situaciones pueden ser objeto de sanciones deportivas que incluyan períodos de inhabilitación para disputar competencias oficiales.

Mientras tanto, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes focos de atención del mercado europeo, con el Barcelona siguiendo de cerca su situación y el Atlético de Madrid decidido a defender su posición hasta las últimas consecuencias.